Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(DEI DELITTI E DELLE PENNE).- La obra clásica del inmortal Cesare Bonesana Marqués de Becaria, se planteaba un tema que, desde la revuelta de Mitilene, según la cuenta Tucídides en “La guerra del Peloponeso”, en que el discurso de Cleón en el Aerópago hizo reflexionar a los atenienses en la relación entre la falta y el castigo, se discute la magnitud de las penas. Ahora la mayoría de los tratadistas coinciden en que el aumento de las penas por sí mismo no disminuye la incidencia de los delitos. El gobierno de Tere Jiménez anuncia incremento de penas y de antemano podemos asegurar que no será la solución para disminuir la delincuencia, no lo ha sido.

La Universidad Nacional Autónoma de México en sus ciento trece años de historia ha sido un factor fundamental para el desarrollo de los mexicanos y del país, no sólo por su trabajo académico que por sí solo la justificaría, sino porque ha sido caldo de cultivo del pensamiento crítico, de la conciencia social, punto de encuentro de las más diversas y encontradas tendencias ideológicas, crisol de una visión nacionalista que con su tarea ha sido un revulsivo de la vida nacional.

Conviene recordar que su antecesora, la Real y Pontifica Universidad de México, la tercera de América, fundada en 1554, con alumnos y maestros indígenas desde su fundación, dando un mentís a la leyenda negra que muchos aceptan sin conocimiento y sin reflexión, fue clausurada en 1861 por órdenes nada menos que del santón del régimen de la 4T, Benito Juárez, cuya oportuna muerte evitó que pasara a la historia como un dictador. Curiosamente el villano favorito antes de Felipe Calderón, Porfirio Díaz, fue quien ordenó la apertura o reapertura, según se quiera ver, de la Universidad Nacional, designando como primer rector a don Justo Sierra. A los pocos años la Universidad logró el reconocimiento de su autonomía y hasta la fecha, aunque con vicisitudes y problemas, más o menos graves, como la intromisión del sicópata acomplejado y cruel, Gustavo Díaz Ordaz, ha logrado sortear con entereza apoyada en su claustro y en sus estudiantes los conflictos y mantener su condición autónoma.

En la actualidad la gestión, más bien discreta, del rector Graue, ha incidido mayormente en un crecimiento razonable, en una estabilidad política, en una profundización en las tareas de investigación y enseñanza y en consecuencia en un trabajo académico encomioso, que ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Atento a los diversos indicadores que los organismos especializados toman en cuenta, la UNAM ocupa el lugar 93 entre las universidades del mundo, el segundo en latinoamérica después de la de Sao Paulo, el primero en hispanoamérica y sin competencia el primerísimo México.

No obstante los resultados académicos, la armonía que en general priva en los campus, su participación valiosa en la creación y difusión de conocimientos, su encomiable trabajo de promoción cultural y su trascendente papel de movilidad social, la UNAM ha suscitado las críticas del presidente de la República.

La personalidad mesiánica del presidente, de la que mucho se ha hablado, lo ha llevado a sucumbir a “la tentación del adanismo”, que Paulino Garagorri, filósofo español, caracterizaba como el delirio de sentirse el primer hombre sobre la tierra, asumirse como el inaugurador del mundo y pregonar ser el iniciador de todo, instituciones y programas, por lo tanto cualquier individuo o institución que asuma una postura autónoma o independiente, más aún si asume una postura crítica, automáticamente pasa a engrosar las filas de sus adversarios.

No es el caso insistir en la dolencia del presidente. El Diagnostic and statistical manual of mental disorders No. 5 lo caracteriza como: “Creencia o realidad alterada que se mantiene de manera constante a pesar de que existe evidencia o consenso sobre lo contrario, generalmente relacionada con un trastorno mental.” Desafortunadamente nuestra legislación no prevé mecanismo para atender legalmente un caso como el de López Obrador, por lo que lo único que se puede desear es que su comportamiento pueda ser acotado por los órganos de control, a los que, lamentablemente ha pretendido debilitar cuando no desaparecer.

Para los unamitas, término que se acuño para designar a los miembros actuales de la UNAM, maestros y alumnos, y a sus millares de egresados, reviste especial preocupación el proceso de designación del nuevo rector que recién se inició. La tentación de incidir en la vida de la UNAM y por lo tanto en la designación de su autoridad suprema, ha sido experimentada seguramente por casi todos los presidentes de la República, algunos han intervenido de manera brutal como el caso del desquiciado Díaz Ordaz, otros han pretendido influir a través de mecanismos tales como la asignación de recursos, la presión sobre la elección de los miembros de la junta de Gobierno e incluso sobre el mismo proceso de elección.

López Obrador lo ha dicho, ha criticado abiertamente a la universidad, ha señalado que no le gusta su desempeño y manifestado su preocupación porque, en su visión delirante, la universidad nacional se ha convertido en un organismo conservador, de derecha, neoliberal. Sin duda es el momento en que la UNAM requiere la unidad de los unamitas para evitar la intromisión autoritaria que el presidente ha evidenciado en todos los ámbitos de la vida nacional. La UNAM no es un órgano de gobierno ni puede ser un instrumento del régimen, mucho menos un centro de adoctrinamiento y de preparación de las huestes de la 4T. Su historia, su trayectoria y el papel actual y el que en el futuro debe desempeñar para la nación, requiere la autonomía que tanto costó obtener y tanto ha costado preservar.

Los unamitas tenemos la palabra y debemos tener la acción.

(El significado y el sentido.- Se cuenta que transitando un camionero se cruzó antes de una curva con un coche que manejaba una mujer. Al pasar la mujer el grito “cerdo”, el chofer le contestó con una selecta variedad de adjetivos descalificativos. Poco después al tomar la curva se topó con una piara que por poco le hace volcarse. La mujer hizo una advertencia, el chofer lo tomó como un insulto. Es posible que el temario y el tratamiento de algunos temas en los libros de texto gratuitos puedan tener un significado correcto. La preocupación que muchos externamos es en cuanto al sentido, a la intención. El gobierno de la 4T plantea un cambio en la estructura social, en el acento y en la finalidad, traslada el eje del individuo, de la persona humana, a la comunidad. ¿Tiene derecho el gobierno a hacerlo sin consulta previa?)

