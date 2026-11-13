Agentes de la Policía de Investigación de Aguascalientes capturaron a Joaquín “N”, alias “El Cuachis”, quien era buscado por las autoridades de Zacatecas por su probable participación en un homicidio cometido durante una riña.

El sospechoso fue localizado en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, al oriente de la ciudad de Aguascalientes, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) desplegaron un operativo para cumplimentar la orden de aprehensión que pesaba en su contra.

La captura se concretó sobre la avenida Cultura Nazca, a la altura del condominio La Cima, luego de que las investigaciones permitieran establecer su ubicación.

Una vez que los agentes confirmaron su identidad, le notificaron el mandamiento judicial emitido por las autoridades zacatecanas y procedieron con su detención.

Posteriormente, “El Cuachis” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se realizaron los trámites correspondientes para su entrega.

Finalmente, el detenido quedó bajo custodia de agentes investigadores de Zacatecas, quienes se encargaron de trasladarlo a aquella entidad para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo reclama por el delito de homicidio en riña.