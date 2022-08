Por fin ganaron

A pesar de tener nueve jornadas al hilo sin ganar, las Centellas de Necaxa no habían jugado tan mal como su cosecha de puntos lo decía. Este sábado en la décima jornada del Apertura 2022 por fin la fortuna y el manejo de partido le sonrieron a las de Gerardo Castillo, que se quitaron un mundo de presión de encima al sumar su primera victoria del torneo.

Castillo mandó al terreno de juego a Dayri Hernández, Karen de León, Fanny Grano, Andrea Balderas, Sahiry Cruz, Nikkole Teja, Alejandra Guerrero, María Acosta, Dayán Fuentes, Samantha Calvillo y Mariana Ramos. Las Centellas demostraron desde el primer instante del partido que querían esos tres puntos presionando en toda la cancha y haciéndose de la pelota casi en su totalidad. Las llegadas fueron sucediendo sin ser tan claras hasta que al 28 una pelota quedó a la deriva en las afueras del área por punta de la derecha, Alejandra Guerrero no dudó ni un segundo y metió un tremendo fierrazo cruzado que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arco queretano marcando un golazo de bandera ante la felicidad de todo el equipo.

Centellas, con la experiencia de perder la ventaja en otros partidos, buscó mantener el control de la pelota y alejar el peligro de su marco. Los minutos fueron pasando hasta llegar a la recta final del partido y, en una jugada por derecha, Reyna Velázquez conectó otro disparo potente que encontró las redes queretanas para aumentar la ventaja de Necaxa y prácticamente amarrar la victoria.

La pizarra no se movió más, por lo que Centellas sacó una valiosa victoria que vale doble al ser la primera del torneo y causar que el equipo saliera del sótano general al ser ahora el penúltimo de la liga con seis unidades. Esto, sin duda, le dará confianza a las Centellas, que tendrán un descanso antes de su próximo partido, que será hasta el 12 de septiembre, por lo que habrá tiempo de recuperarse físicamente pensando en la recta final de la temporada.