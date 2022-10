Otto Granados Roldán

Con entusiasmo juvenil pero poco conocimiento del tema, se dice que en la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado existen varios modelos. No es verdad. Sólo hay dos: los sistemas eficientes, transparentes, sostenibles y competitivos que sí funcionan, y los que no. El problema es que esa verbalización refleja graves confusiones conceptuales, técnicas e institucionales que es necesario desmontar. Al final del día, es el asunto más importante para los municipios y el estado en el mediano y largo plazo, y no se puede jugar con ello.

Conviene empezar por el principio, dirían los griegos. ¿Ha funcionado la concesión? Según la evidencia (CCAPAMA, Veolia, antigua Sebideso, Conagua), parece que sí. Por ejemplo, la cobertura de agua potable y alcantarillado es hoy en la ciudad de Aguascalientes de 99.5%; antes de la concesión era de 65%. El 93.7% cuenta con suministro del vital líquido, en contraste con la media nacional de 73% en los hogares con tubería de agua potable. INEGI (Censo, 2020) identificó que en las últimas décadas el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua entubada alcanzó el 99.4%. Y Coneval coloca a Aguascalientes como el primer estado con mayor cobertura de agua potable a nivel nacional.

Según las mismas fuentes, el consumo promedio de agua de los usuarios observa un comportamiento más racional y, debido a la mayor utilización de agua tratada, el volumen suministrado de agua potable se ha reducido en 10 millones de m3 anuales, no obstante que el padrón de usuarios creció de 107 mil usuarios en 1993, a más de 260 mil en la actualidad. En 1993 la ciudad tenía 1,124 km. de redes de agua potable; hoy son alrededor de 2 mil 200. Más aún: ningún gobierno estatal ni municipal se atrevió a plantear siquiera la cancelación del modelo antes del fin de la actual concesión.

La segunda cuestión es que, ante ese balance, pensar en retroceder a la gestión municipal es una barbaridad técnica, un despropósito ambiental y un error político. Pongamos las cosas como son: de las responsabilidades directas que tienen los gobiernos -en seguridad, salud, educación, servicios públicos, principalmente- no hay en México ni en sus estados y municipios ninguno que funcione eficientemente, ninguno, y numerosos informes nacionales e internacionales lo demuestran. ¿Por qué? Porque esos niveles de gobierno jamás han tenido históricamente las capacidades operativas ni presupuestales suficientes para prestar esos servicios en forma adecuada, transparente, competitiva y oportuna. Cuando los actuales regidores y administradores municipales, que no brillan por su preparación ni sentido de responsabilidad, hablan de esa opción, lo que intentan es devolver a la burocracia ineficiente y corrupta el control -y por ende el expolio- de un sistema estratégico. Basta repasar las historias de corrupción que han circulado en torno a CCAPAMA, trienio tras trienio, para percatarse de que ven en ello un botín y no un servicio.

Se dice que la concesionaria ha incumplido con sus obligaciones, y puede ser. Pero si así fuera la solución es otra. Hay evidencia a nivel internacional de que para que una concesión funcione correctamente la clave son dos condiciones: un excelente, claro e impecable título de concesión, y un regulador robusto, competente y con dientes. Por tanto, lo que debe cambiar es el diseño jurídico y operativo de CCAPAMA para mantenerlo como organismo público, pero con una administración privada profesional y autonomía jurídica, operativa, presupuestal y técnica suficientes para que cumpla cabalmente con sus funciones regulatorias.

También está más que comprobado que los gobiernos son malos para administrar. Partamos de lo siguiente: los tres niveles de gobierno han sido pésimos gestores. Entre 1970 y 1982, por ejemplo, el Gobierno Federal fue propietario de empresas de fertilizantes, camarón, bicicletas, hoteles, centros nocturnos, siderurgia, astilleros, FFCC, ingenios, mineras, textiles, papel, cemento, aviación, refrescos, vidrio, en suma, 1,155 en total. Todas fueron un rotundo fracaso y terminaron extinguidas o privatizadas en los siguientes doce años. En otras palabras, no existe en México una sola empresa pública que funcione bien y en el caso de los servicios públicos, con pocas excepciones, ocurre lo mismo.

La tercera cuestión es que en este tema no cabe ninguna improvisación. El municipio está obligado a convocar a una licitación pública abierta, transparente, pareja y con supervisión internacional. Es decir, no puede ni debe ser un proceso opaco y restringido a dos o tres participantes, escogidos previamente de manera discrecional por el Gobierno Estatal o Municipal, donde ya se sabe quién ganaría, entre otras razones por dos que son fundamentales. Una es que hoy existen en el mundo unas 20 empresas de clase mundial que manejan algunos de los sistemas más eficientes. Destacan por ejemplo Suez Water, fundada ni más ni menos que en 1880, y que recientemente fue seleccionada como aliada estratégica por la Singapore National Water Authority y la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Y otra es United Utilities Group, una operadora inglesa que presta servicios en 10 países de Europa. Si Aguascalientes quiere ser un “gigante” de clase mundial entonces merece un operador competitivo, solvente y de clase mundial y no una pandilla de amigos, cómplices y compadres o de empresas que tengan un largo historial de ilegalidades e incumplimientos en contratos públicos, como la antigua GUTSA.

Por último, no se trata sólo de la concesión, sino de una política integral de preservación y sostenibilidad del agua en el conjunto del estado, y eso pasa por un tema que los funcionarios rehúyen: una distribución perversa del líquido entre el campo y las zonas urbanas del estado. Como dijo la experta norteamericana Sandra Postel, que conoce bien el caso de Aguascalientes: “Es en el sector agrícola donde una tarifación adecuada adquiere la máxima importancia puesto que el agua de riego que se derrocha constituye la reserva más grande con que se cuenta”. De hecho, los productores agropecuarios en México pagan solo una media de 11% de costo total de la misma y son los que más consumen, pero en lugar de una transformación radical de esta distribución tan distorsionada, han seguido operando las tarifas preferenciales para el sector agrícola que inhiben cualquier inversión en eficiencia energética y ahorro de agua. En suma, la asignación desproporcionada de agua al sector primario, que se lleva más del 70% y aporta 3.7% al PIB estatal, es la principal amenaza a la sustentabilidad del recurso en el largo plazo. El agua barata o gratuita es una ficción: alguien termina pagándola.

Aguascalientes es uno de los 15 estados del país que padece un grave estrés hídrico y de acuerdo con el World Resources Institute se ubica en un nivel de riesgo “extremadamente alto”. Por tanto, el criterio superior en la decisión en curso es la conservación y sostenibilidad del agua y eso incluye, entre otras cosas, mantener patrones de consumo racionales, eficiencia comercial, tarifas competitivas, disciplina en el cobro, reúso, tratamiento, una mejora radical en relación con los consumos de todos los sectores y una regulación adecuada asociada al desarrollo inmobiliario. Ni más ni menos.