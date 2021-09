Después de conocer el aumento en 12.92% en las participaciones federales para Aguascalientes, incluidas en el Paquete Económico 2022, el gobernador Martín Orozco Sandoval resaltó que no se trata de un extra para la entidad, antes bien, podría ser considerado como la recuperación de lo que durante tres años le fue recortado al estado, cantidad que fue por el orden de mil millones cada periodo.

Subrayó que, si bien los municipios fueron beneficiados con la buena recaudación que mostró el Gobierno Estatal, estos deben mejorar sus esquemas para la obtención de recursos: “si los municipios fueran eficientes en recaudar en dos puntos, como el predial y el agua, se iría para arriba”, pero, aún así, para 2022, recibirán 230 millones de pesos más.

Para el 2022, ha sido considerado un ligero incremento en las participaciones federales para Aguascalientes, pero “no hay así como una generosidad, nada que ver con lo que me van a dar de salud, con lo que me han quitado”, y en materia de seguridad, sí habrá un ingreso extra pero, dijo, no es por voluntad de la Federación, sino porque se ha premiado la transparencia con la que se ha ejercido el recurso local.

Justo en materia de seguridad, en los cinco años de la actual administración, se ha alcanzado el segundo lugar en materia de transparencia, pues “se entrega el recurso, se dice, se checa y no hay patrullas a doble precio, ni usadas, vendidas como nuevas o refacturadas, simplemente el tema de la forma de trabajar con recursos de seguridad da un extra”.

Para destacar también es el hecho de que los municipios tendrán un incremento en las participaciones federales, pero aclaró que esto es por la eficiencia del estado en la recaudación, no de los ayuntamientos.

Orozco Sandoval recalcó que, año tras año, en lo que va de la administración federal, le habían estado restando a Aguascalientes mil millones de pesos, por lo que, en esta ocasión, no hay una “recuperación voluntaria”, sino que es una especie de devolución a los recortes que se habían tenido. “Como dijo el presidente: te doy lo que te toca. Simplemente somos uno de los estados, el segundo después de Querétaro, con mayor eficiencia recaudatoria”.

Insistió que el aumento asignado en el PEF 2022 para esta entidad, y en materia de salud, “no tiene nada que ver con lo que Aguascalientes ha invertido ante las necesidades sobre la pandemia”.