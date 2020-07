Fernanda Tapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Derivado de la pandemia de Covid-19, 150 mil tienditas en México han cerrado de manera definitiva sus puertas, informó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación, indicó que las principales causas del cierre son la baja en las ventas y los altos costos operativos.

“La renta ha sido un factor, el otro factor es que ha habido cierre de pequeños (negocios) como tiendas de abarrotes, y el factor que más presiona ahí es el pago de la energía eléctrica, ha habido muchos negocios que han recibido recibos impresionantemente elevados, porque tienes dos o tres refrigeradores, y los tienen encendidos toda la noche” expresó.

De acuerdo con una encuesta sobre el impacto del Covid-19 que aplicaron a sus agremiados, desde el inicio de la pandemia 9 de cada 10 negocios han sufrido bajas en sus ventas de entre 20 y 50 por ciento en relación con el año pasado.

“Ya el año pasado veníamos mal, entonces ahora estamos todavía más mal, el consumo en la pandemia en lo que va de este año, empezó prácticamente la pandemia en febrero () de febrero a julio el consumo nacional ha caído de manera muy importante. () El promedio nacional que vemos de caída es del 25 por ciento” indicó en conferencia de prensa.

El 64 por ciento reporta que sus clientes tuvieron un menor consumo en relación al año pasado, a 78 por ciento de los participantes les han pedido con mayor frecuencia que les fíen productos, y 79 por ciento han detectado que a sus clientes no les alcanza para una canasta básica.

Señaló que la mayoría de sus afiliados son tienditas de la esquina, y giros como tortillerías, carnicerías y verdulerías; muchos son negocios familiares en sus propias casas, y la gran mayoría son cercanos a sus consumidores.

Otros motivos que citaron los comerciantes para el cierre fueron la caída en las ventas, encarecimiento de servicios públicos, falta de capital de trabajo, plazos reducidos para pago a proveedores, rentas y salarios, y la inseguridad, pues 3 de cada 10 negocios han sido víctimas de algún delito.

Destacó que el 89 por ciento de los pequeños comercios no han recibido ningún tipo de apoyo gubernamental durante la contingencia sanitaria, y destacó que los microcréditos que ofrece el Gobierno federal son insuficientes. “Los apoyos han sido por sorteo, incluso no todos fueron acogidos, por trámite porque no fueron lo suficientemente atractivos”, explicó.

