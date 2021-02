Al informar que el próximo 8 de marzo se separa de su cargo como regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes, Citlalli Rodríguez González señaló que por congruencia todos los servidores públicos de todo partido deberían hacerlo, incluida la alcaldesa Tere Jiménez, para dedicarse a la contienda de tiempo completo y que no haya malas interpretaciones en el uso de los recursos públicos.

Indicó que “la congruencia que siempre ha manifestado la presidenta municipal deberá aterrizarla en su propia persona, máxime que su candidato del PAN ‘no levanta’, y tendrán que irle a ayudar, ella tendrá que dar la cara junto con otros personajes de Acción Nacional para impulsar a su candidato y esto implica trabajo de tiempo completo”.

Recalcó que en estos tiempos es sano para Aguascalientes, para los cabildos, los municipios y para el propio trabajo personal de todos los candidatos el separarse de los cargos públicos si cuentan con ellos.

Aseveró que el presupuesto del Municipio de Aguascalientes asciende a 3 mil 700 millones de pesos y es importante ser cuidadoso para no tener tentaciones de poder canalizar esos dineros a procesos electorales, ya que en la actualidad se viven momentos de ser responsables para sacar adelante a los Ayuntamientos, sea cual sea.

Esta contienda electoral que se avecina contará con el principal aliado que es la ciudadanía, la cual sabe que no se puede condicionar el voto por parte de ningún nivel de Gobierno sea Federal, Estatal o Municipal, no más la cooptación de la gente a través de los apoyos sociales y de la utilización de recursos de los erarios públicos.

Comentó que el equipo jurídico del PRI estará analizando el comportamiento de todos los candidatos y sobre todo se requieren los ojos y los oídos de los ciudadanos para reportar esa falta de congruencia por parte de las personas que participarán en la campaña política que iniciará pronto.

Por último, sostuvo que es importante que la alcaldesa Tere Jiménez se separe también para aspirar a la diputación federal plurinominal para que no haya malas interpretaciones de canalizar recursos públicos a sus candidatos del PAN, ya que ella utiliza muchos dineros para publicitarse.