Por amor a México

Karen Díaz Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – La banda británica Keane arranca su gira mundial conmemorando el vigésimo aniversario de su álbum «Hopes and Fears» desde el Festival Pal Norte, en Monterrey, México.

Reconocen el fervor y la pasión de sus seguidores mexicanos, siendo uno de los actos principales del festival del 29 al 31 de marzo en el Parque Fundidora. Tim Rice-Oxley, tecladista, agradece el entusiasmo comparándolo con el recibido por The Beatles y destaca la hospitalidad de Monterrey.

Regresan al festival tras su última presentación en 2019, compartiendo escenario con artistas como Kendrick Lamar. Rice-Oxley ve la oportunidad como una forma de atraer nuevos seguidores. El desafío de expandir su base de admiradores es emocionante para la banda.

En el concierto, prometen interpretar las canciones favoritas de los fans y posiblemente sorprender con algunas inéditas. La gira los llevará por ciudades de México, Europa y Estados Unidos, celebrando el impacto de «Hopes and Fears» en sus vidas y carreras. «Somewhere Only We Know», uno de sus sencillos más icónicos, evoca el espíritu de perseverancia y apoyo mutuo, conectando con la audiencia. Keane agradece el apoyo de sus seguidores mexicanos, iniciando una gira que representa una oportunidad para celebrar su música y conectar con fans de todo el mundo.