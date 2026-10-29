Por almacenar gasolina ilegal, pasará más de 6 años en prisión

Un hombre identificado como Refugio “N” fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por almacenar ilegalmente combustible en un inmueble de la colonia Cotorina, en el municipio de Aguascalientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la condena por el delito de posesión ilícita de petrolíferos, luego de acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El caso comenzó con una denuncia anónima recibida por la Guardia Nacional, en la que se alertaba sobre un inmueble presuntamente utilizado para almacenar y comercializar hidrocarburos de manera clandestina.

A partir de ese reporte, el Ministerio Público Federal abrió una carpeta de investigación y realizó las diligencias que llevaron al aseguramiento de la propiedad.

En el lugar fueron localizados 816 litros de gasolina regular y 352 litros de diésel, además de 28 bidones y dos bombas metálicas utilizadas para la extracción de combustible.

Tras integrar las pruebas correspondientes, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) llevó el caso ante la autoridad judicial, que encontró penalmente responsable a Refugio “N”.

Además de la pena de prisión, la jueza de Control le impuso una multa de 377 mil 95 pesos, así como el pago de cuatro mil 706 pesos por concepto de reparación del daño a favor de Petróleos Mexicanos (Pemex).