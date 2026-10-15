Un joven de 27 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Asientos, bajo el esquema de Mando Coordinado, luego de que le encontraron entre sus pertenencias un cuchillo con una hoja metálica de aproximadamente 20 centímetros de longitud.

La captura se registró en la comunidad de Villa Juárez, cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre la calle Pino Suárez, en el cruce con Santa Cruz.

En ese punto detectaron a un individuo que, al notar la presencia de las patrullas, adoptó una actitud evasiva, lo que llamó la atención de los oficiales, quienes le marcaron el alto para someterlo a una inspección preventiva.

El sospechoso se identificó como Gabriel «N», de 27 años. Durante la revisión, los policías descubrieron que llevaba consigo un arma blanca tipo cuchillo, cuya hoja medía aproximadamente 20 centímetros.

Debido a que el individuo no pudo justificar la portación del objeto, los uniformados procedieron a detenerlo y asegurar el arma blanca.

Finalmente, Gabriel fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía de Control Regional, ubicadas en el municipio de Pabellón de Arteaga, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, quien determinará su situación jurídica.