Por 933 pesos en mercancía termina ante el Ministerio Público

Un hombre de 53 años terminó detenido luego de ser señalado por presuntamente intentar sacar sin pagar diversos productos de higiene personal de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Hacienda de Ojocaliente, en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes.

Policías municipales que realizaban recorridos de vigilancia fueron alertados sobre una persona retenida por un supuesto robo dentro del establecimiento. Al llegar, elementos de prevención de pérdidas les entregaron al sospechoso, quien presuntamente había sido sorprendido mientras sustraía mercancía.

Entre los artículos recuperados se encontraban dos cremas corporales, tres shampoos, dos fragancias corporales, dos rastrillos y una pasta dental. El valor conjunto de los productos fue calculado en aproximadamente 933 pesos.

Tras el señalamiento del personal de la tienda, los uniformados detuvieron a Carlos “N”, de 53 años, y le informaron sus derechos.

El hombre fue trasladado junto con la mercancía recuperada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.