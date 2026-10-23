Una mujer que presuntamente intentó salir de una tienda Liverpool con 23 prendas de vestir sin pagar terminó detenida y ahora permanecerá en prisión mientras enfrenta un proceso penal por robo calificado.

Se trata de Vanessa Rubí “N”, quien fue vinculada a proceso por los hechos ocurridos el pasado 18 de octubre en la sucursal ubicada sobre el bulevar a Zacatecas, en la colonia Trojes de Alonso, al norte de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer ingresó al establecimiento y comenzó a introducir diversas prendas de vestir en una bolsa de cartón negra con la leyenda “JULIO”, sin percatarse de que sus movimientos ya habían llamado la atención de los empleados.

El personal decidió mantenerla bajo vigilancia y observó cómo se dirigía hacia la salida sin pasar por las cajas. Al intentar abandonar la tienda, las alarmas de seguridad se activaron y uno de los trabajadores le pidió que se detuviera.

Sin embargo, la sospechosa presuntamente soltó la bolsa con la mercancía y echó a correr por el estacionamiento, rumbo al bulevar a Zacatecas.

Su intento de fuga terminó metros adelante, donde fue alcanzada y detenida tras solicitarse la intervención de elementos de seguridad pública.

Las 23 prendas fueron recuperadas y quedaron aseguradas junto con la bolsa utilizada para ocultarlas.

Tras su puesta a disposición del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación y presentó el caso ante un juez de Control.

Durante la audiencia, el juzgador declaró legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por robo calificado. Además, impuso prisión preventiva justificada y concedió dos meses para concluir la investigación complementaria.