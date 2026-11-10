Una condena de tres años y cuatro meses de prisión recibió Iván “N”, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó su responsabilidad en el delito contra la salud, por posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, en Aguascalientes.

El ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Policía Estatal cuando se encontraba en calles del fraccionamiento Villa Natura, donde los uniformados detectaron una bolsa de plástico transparente que contenía droga.

Tras el aseguramiento, se estableció que la sustancia correspondía a 115 gramos y seis miligramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que el individuo fue trasladado ante las autoridades federales junto con el narcótico.

A partir del Informe Policial Homologado elaborado por los agentes estatales, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Aguascalientes, integró la investigación correspondiente.

Las pruebas presentadas por la representación federal fueron suficientes para que una juez de Control dictara sentencia condenatoria contra Iván “N”, quien deberá cumplir tres años y cuatro meses de cárcel, además de pagar una multa de cuatro mil 927 pesos.