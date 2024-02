Eduardo Molina Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Conoce a detalle cuáles son las películas nominadas al Óscar de las distintas categorías, las plataformas donde puedes verlas y mucho más.

AMERICAN FICTION

American Fiction, nominada para cinco premios Óscar incluyendo Mejor Película, es una genialidad que habla mucho sobre los tiempos que vivimos.

Basada en la novela «Erasure» de Percival Everett, adaptada para la pantalla por su director Cord Jefferson, cuenta la historia de un escritor afroamericano que deja de ser interesante para las editoriales, ya que su voz o los temas que trata no hablan sobre su raza.

Thelonious ‘Monk’ Ellison, interpretado de manera brillante por Jeffrey Wright, decide darle al mundo editorial lo que pide sin esperar la reacción que recibe.

En el proceso, tiene que lidiar con crisis familiares y un romance que intenta florecer, mientras el mundo parece dejar de tener sentido alrededor.

La cinta habla sobre el momento en que el arte tiene que ser acomodado en una caja para que sea consumido y como ese proceso en lugar de abrir el panorama lo cierra.

Jefferson, en su debut como director, logra una comedia que toca muchas fibras y que se sostiene por un maravilloso ensamble de actores.

American Fiction se encuentra nominada al Óscar de Mejor Película, Guion Adaptado (Jefferson) Actor (Wright), Actor de Reparto (Sterling K. Brown) y Música (Laura Karpman).

La cinta llega a streaming el martes. 27 de febrero. No se la pierda.

AMERICAN FICTION

5 NOMINACIONES: Mejor Película, Guion Adaptado (Cord Jefferson) Actor (Jeffrey Wright), Actor de Reparto (Sterling K. Brown) y Música (Laura Karpman)

DURACIÓN: 1 hr 57 min

COMEDIA DRAMA

AÑO: 2023

DIRECTOR: Cord Jefferson

ELENCO: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, John Ortiz, Erika Alexander, Issa Rae, Sterling K. Brown, Miriam Shor y Michael Cyril Creighton

¿DÓNDE VERLA? Prime Video

RESISTENCIA

Es un fime de ciencia ficción dirigido por Gareth Edwards que cuanta la historia futurista de un hombre buscando un arma secreta, una inteligencia artificial con forma de niña.

Si bien la película deja mucho que desear y no tuvo el éxito que se esperaba en taquilla, técnicamente es impecable.

Destacan su sonido y sus efectos especiales.

THE CREATOR

2 NOMINACIONES: Sonido y Efectos Especiales

DURACIÓN: 2 hrs 13 min

CIENCIA FICCIÓN

AÑO: 2023

DIRECTOR: Gareth Edwards

ELENCO: John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan, Allison Janney y Ken Watanabe

¿DÓNDE VERLA? Star+

FLAMIN’ HOT: EL SABOR QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

Flamin’ Hot: El Sabor que Cambió la Historia es el debut como directora de la actriz latina Eva Longoria.

Es un drama inspirado en la vida real de Richard Montañez, un mexicoamericano que empezó trabajando como conserje en Frito Lay en los Estados Unidos y que llegó a un alto puesto encargado de diseñar productos para la cultura latina.

La cinta cuenta como se le ocurre la idea de crear los Cheetos y Doritos Flamin’ Hot, la línea de productos ultra picosos que fue creado para el mercado latino.

Si bien la historia tiene mucho de ficción, es una cinta inspiradora con muy buen ritmo que funciona pese a tener una fórmula ya muchas veces vista.

Los protagonistas Jesse Garcia y Annie Gonzalez, como el matrimonio Montañez, deben enfrentar muchos problemas económicos antes de lograr el sueño americano.

Con mucho humor, donde experimentamos el mundo de fantasía de Richard ante diferentes situaciones, la cinta sirve de pretexto para probar que con esfuerzo todo se puede lograr.

Recientemente se ha generado controversia sobre el origen de los productos Flamin’ Hot, pero eso pasa a segundo plano al momento de contar la historia gracias al efectivo trabajo de todo el equipo.

Flamin’ Hot: El Sabor que Cambió la Historia es una interesante historia de latinos contada por latinos que vale la pena ver en streaming.

FLAMIN’ HOT

1 NOMINACIÓN: Canción («The Fire Inside»)

DURACIÓN: 1 hr 39 min

DRAMA

AÑO: 2023

DIRECTORA: Eva Longoria

ELENCO: Jesse Garcia, Annie Gonzalez, Dennis Haysbert, Tony Shalhoub, Emilio Rivera, Vanessa Martinez y Matt Walsh

¿DÓNDE VERLA? Star+

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es la épica conclusión de la saga iniciada por el cineasta James Gunn, protagonizada por los héroes de Marvel.

En esta ocasión la misión es muy personal, ya que Peter Quill debe reunirlos para salvar a uno de los suyos, ya que la vida de Rocket corre peligro.

Gunn logra un cierre divertido, vertiginoso y emotivo de la historia, con estos personajes que sorprendieron al mundo cuando invadieron las pantallas en el 2014, y que luego han aparecido en otras cintas del Universo de Marvel.

El arco creado para los personajes en las tres cintas asemeja el proceso de madurez, que los llevó de ser una especie de niños caprichosos en la primera película a ser unos adolescentes en periodo de maduración en la segunda y llegar a esta tercera como unos adultos buscando que es lo que vale la pena mantener en sus vidas y cual es el camino que deben tomar.

Chris Pratt sigue siendo el eje central de la historia como Peter, pero sin duda es Rocket, con la voz de Bradley Cooper, el que se lleva la película, ya que conocemos su terrible pasado.

Técnicamente la película es una joya y Gunn sabe inyectarle su toque personal con ese humor que ha caracterizado a los personajes.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es un gran cierre que dejará satisfechos a sus fans.

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.3

1 NOMINACIÓN: Efectos Especiales

DURACIÓN: 2 hr 30 min

COMEDIA

AÑO: 2023

DIRECTOR: James Gunn

ELENCO: Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldaña, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Chukwudi Iwuji y Will Poulter

¿DÓNDE VERLA? Disney+

LA ÚLTIMA TIENDA DE REPARACIONES

La Última Tienda de Reparaciones es un conmovedor filme, dirigido por Kris Bowers y Ben Proudfoot, que se encuentra nominado al Óscar de Documental Corto.

Proudfoot ya había ganado el Óscar en esa categoría hace dos años por The Queen of Basketball.

La cinta cuenta la historia de un taller en Los Ángeles, donde se arreglan los instrumentos musicales de diferentes escuelas, de niños que no tienen recursos.

En la cinta conocemos a algunos de esos niños, que hablan sobre como la música les ha inspirado y ayudado para cambiar sus vidas.

Se centra además, en cuatro empleados del taller, que cuentan sus historias personales de como llegaron ahí, de sus lazos con la música y de la satisfacción que les provoca ayudar a que los sueños de los muchachos se vuelvan realidad.

Una de las trabajadoras es mexicana y narra su difícil búsqueda del sueño americano.

Es una historia que habla sobre la importancia de los sueños, sobre la música como inspiración y de como se necesita hacer comunidad para ayudar al desarrollo de los pequeños.

Sin dar spoilers, solo diré que los créditos del final resultan mágicos y emotivos.

La Última Tienda de Reparaciones les moverá el corazón, no se la pierda.

THE LAST REPAIR SHOP

1 NOMINACIÓN: Documental Corto

DURACIÓN: 39 min

DOCUMENTAL

AÑO: 2023

DIRECTORES: Kris Bowers y Ben Proudfoot

ELENCO: Dana Atkinson, Duane Michaels, Paty Moreno y Steve Bagmanyan

¿DÓNDE VERLA? Disney+

EL CONDE

El Conde es la nueva cinta del multipremiado director chileno Pablo Larraín, responsable de películas como No, El Club, Jackie y Spencer.

Es una comedia de humor negro que mezcla fantasía y gore al presentar a Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años que fingió su muerte y vive recluido en el sur de Chile.

Sus hijos, en espera de la herencia, acuden a verlo cuando una serie de asesinatos sacuden Santiago, al mismo tiempo que llega una monja con secretas intenciones.

Su gran aliado es su mayordomo, que al igual que él, también es un vampiro.

Larraín presenta un filme del cual es imposible quitar la vista, que habla sobre las estructuras de poder y como operan en las siguientes generaciones.

Jaime Vadell hace un gran papel como Pinochet y la cinta tiene una narración deliciosa en inglés que es una de las grandes sorpresas del filme.

La producción es impecable filmada en blanco y negro con una estupenda fotografía, nominada al Óscar, y secuencias muy bien logradas.

Absurda, sangrienta y profunda, la cinta fue reconocida en el pasado Festival de Venecia con el merecido premio al Mejor Guion para Larraín y Guillermo Calderón, que acaba de dirigir en México el filme Maquíllame Otra Vez.

Si bien El Conde por su contenido violento puede que no sea del agrado de todos, es un trabajo que demuestra nuevamente la tremenda capacidad y creatividad de Larraín como cineasta.

EL CONDE

1 NOMINACIÓN: Fotografía (Edward Lachman)

DURACIÓN: 1 hr 50 min

COMEDIA FANTASÍA

AÑO: 2023

DIRECTOR: Pablo Larraín

ELENCO: Alfredo Castro, Catalina Guerra, Paula Luchsinger, Diego Muñoz, Gloria Münchmeyer y Amparo Noguera

¿DÓNDE VERLA? Netflix

INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO

Indiana Jones y el Dial del Destino es la quinta aventura del popular arqueólogo, que fue introducido al cine en 1981 por Steven Spielberg y George Lucas en la ganadora de cinco premios Óscar Cazadores del Arca Perdida.

Es la primera vez que la dirección no recae en Spielberg, que cede el mando a James Mangold, realizador de cintas como Logan y Contra lo Imposible.

Mangold hace un muy buen trabajo al hacer un producto que encaja de manera natural con las películas anteriores, manteniendo el tono y el espíritu, lo cual despertará la nostalgia de los que crecieron con el personaje inmortalizado por Harrison Ford.

El actor, a sus más de 80 años, lleva a Indy en un recorrido para obtener un artículo que si cae en las manos equivocadas puede alterar el rumbo de la historia.

Su inesperada compañera de aventuras es su ahijada, interpretada por la británica Phoebe Waller-Bridge, a quien pueden recordar por la premiada serie Fleabag.

Los actores hacen muy buena mancuerna, y la actriz aprovecha su extraordinario ritmo para la comedia en su complejo personaje.

Visualmente la cinta tiene una producción impecable y el escuchar los clásicos acordes de la música de John Williams conmoverá a los fans de la saga. El compositor obtuvo su nominación 54 a la estatuilla.

Con sus guiños a los filmes anteriores y con el carisma de Ford, Indiana Jones y el Dial del Destino es una enorme aventura, que llega mañana al streaming.

INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY

1 NOMINACIÓN: Música Original (John Williams)

DURACIÓN: 2 hrs 34 min

AVENTURA

AÑO: 2023

DIRECTOR: James Mangold

ELENCO: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson y Thomas Kretschmann

¿DÓNDE VERLA? Disney+

NIMONA

Nimona es una divertida y original aventura animada basada en la novela gráfica de Nate Stevenson.

Desarrollada en Blue Sky Studios, los de La Era del Hielo, la cinta quedó inconclusa cuando el estudio cerró sus puertas al ser adquiridos por Disney, pero Netflix y Annapurna por suerte rescataron el proyecto.

Cuenta la historia de Ballister Boldheart, un caballero en un mundo medieval futurista, que es acusado de un crimen que no cometió.

Perseguido por otros caballeros, incluyendo su novio Ambrosius Goldenloin, el fugitivo conoce a una niña llamada Nimona, que puede cambiar de forma y que busca la manera de ayudarlo, con su peculiar estilo.

La película es una gran aventura, cargada de humor, que tiene a su favor en la versión en inglés el estupendo trabajo de Chloë Grace Moretz como la voz de Nimona.

Visualmente la cinta también es muy impresionante y, con mucha naturalidad y tacto, toca temas que podrían ser sensibles para algunas personas.

Es una historia sobre no aceptar el destino que te imponen y no creer en las primeras impresiones, ya que las personas pueden ser muchas cosas al mismo tiempo.

Nimona es una gran película animada, que ojalá tenga secuela.

NIMONA

1 NOMINACIÓN: Película Animada

DURACIÓN: 1 hr 44 min

ANIMADA AVENTURA

AÑO: 2023

DIRECTORES: Nick Bruno y Troy Quane

VOCES EN INGLÉS: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang, Frances Conroy, Beck Bennett, Lorraine Toussaint y RuPaul

¿DÓNDE VERLA? Netflix

MISIÓN IMPOSIBLE: SENTENCIA MORTAL – PARTE 1

En Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte 1, Ethan Hunt y su equipo deben trabajar bajo el radar para impedir que un arma caiga en las manos equivocadas.

Lo más increíble de la saga es que se sigue manteniendo fresca y emocionante con el paso de los años, y la séptima película es prueba de esto.

Con acción trepidante y con Cruise en el centro de todo, la cinta de Christopher McQuarrie fue una de las mejores del verano pasado.

Es la tercera aventura de Hunt para el director y tiene a su cargo la que sigue, que se encuentra en producción.

Hayley Atwell se une a la acción y tiene muy buena química con Cruise, además de que da gusto tener de vuelta a Rebecca Ferguson.

Además es la primera película de la saga que logró romper la maldición de no recibir ninguna nominación al Óscar, ya que esta cinta aspira para dos: Sonido y Efectos Especiales

Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte 1 te mantiene al borde del asiento y si no la vieron en su momento en el cine vale muchísimo la pena.

MISSION IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART 1

2 NOMINACIONES: Sonido y Efectos Especiales

DURACIÓN: 2 hrs 43 min

ACCIÓN / AVENTURA

AÑO: 2023

DIRECTOR: Christopher McQuarrie

ELENCO: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Shea Whigham y Henry Czerny

¿DÓNDE VERLA? Paramount+

RUSTIN

Rustin cuenta la historia de la vida real del activista Bayard Rustin, que fue uno de los principales organizadores de la marcha sobre Washington en 1963.

La cinta, dirigida por George C. Wolfe (La Madre del Blues), tiene entre sus productores ejecutivos al ex Presidente Barack Obama y a la ex Primera Dama Michelle Obama.

Es una poderosa historia, donde Colman Domingo se lleva las palmas por su interpretación protagónica, en un papel por el que aspira al Óscar.

Rustin abogó por derechos civiles toda su vida y fue un feroz promotor de la igualdad, ya que además de ser afroamericano, era gay.

Es un personaje complejo, que muchas veces no puede ser libre para no afectar el movimiento.

La cinta habla sobre todo lo que hizo Rustin por la marcha, coordinando a un grupo de jóvenes que hicieron del evento una de las concentraciones masivas pacíficas más grandes de la historia.

La recreación de la época se encuentra muy bien lograda y la película tiene un efectivo ensamble de actores que incluye a Chris Rock.

Rustin habla de la importancia de la libertad más allá del género o raza, y es una cinta obligada para los amantes de las historias biográficas.

RUSTIN

1 NOMINACIÓN: Actor (Colman Domingo)

DURACIÓN: 1 hr 46 min

DRAMA

AÑO: 2023

DIRECTOR: George C. Wolfe

ELENCO: Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman, Aml Ameen, Gus Halper, Audra McDonald, Jeffrey Wright, Johnny Ramey y CCH Pounder

¿DÓNDE VERLA? Netflix

LA MEMORIA INFINITA

La Memoria Infinita es el nuevo documental de la cineasta chilena Maite Alberdi, nominada al Óscar por la maravillosa cinta El Agente Topo (2020).

En esta ocasión cuenta la historia de amor entre el periodista Augusto Góngora y la actriz Paulina Urrutia, durante el período en que él padece Alzheimer.

Diagnosticado años atrás, la documentalista nos presenta el día a día de Augusto y Paulina, y cómo ella tiene la misión de hacerle recordar.

Con videos de sus trabajos periodísticos, con largas pláticas de convivencia y con cintas caseras, Alberdi construye un desgarrador y conmovedor retrato.

Es un vistazo tan íntimo a la relación y a la enfermedad que uno es como un habitante más de esa casa.

La cinta te lleva de la risa al llanto y es al mismo tiempo un homenaje a la destacada carrera de Góngora, que falleció unos meses después de que la cinta se estrenara en Sundance.

La Memoria Infinita es un testamento a la lealtad y el amor en los momentos difíciles. No se lo pierda.

LA MEMORIA INFINITA

1 NOMINACIÓN: Documental

DURACIÓN: 1 hr 25 min

DOCUMENTAL

AÑO: 2023

DIRECTORA: Maite Alberdi

ELENCO: Augusto Góngora y Paulina Urrutia

¿DÓNDE VERLA? Netflix

ELEMENTOS

Las cintas animadas de Pixar son regularmente innovadoras en los temas que tratan, y Elementos no es la excepción.

Contada como una comedia romántica tradicional, presenta la historia de un mundo que se encuentra dividido por los diferentes elementos, donde una chica de fuego llamada Ember y un chico de agua llamado Wade se conocen.

Si bien las chispas no saltan en el primer encuentro, deben unirse por un bien común, pero como suele pasar en este tipo de cintas los opuestos se atraen y lo que sigue es una aventura que se apega a todos los elementos del género romántico.

Sin duda la historia de amor de Ember y Wade es el corazón de la película y se encuentra contada con un humor delicioso.

Pero la cinta va más allá, y tiene también una lectura en la que se toca el tema de la migración y de cómo las siguientes generaciones buscan encontrar su lugar en el mundo.

Visualmente, el filme dirigido por Peter Sohn (El Buen Dinosaurio) es deslumbrante, creando un nuevo universo con sus propias reglas.

Vale la pena descubrir el mundo de Elementos y ser conquistado por su tierna historia de amor.

ELEMENTAL

1 NOMINACIÓN: Filme Animado

DURACIÓN: 1 hr 41 min

COMEDIA / ROMÁNTICA / ANIMADA

AÑO: 2023

DIRECTOR: Peter Sohn

VOCES EN INGLÉS: Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie Del Carmen, Shila Ommi, Catherine O’Hara y Wendi McLendon-Covey

¿DÓNDE VERLA? Disney+

EL DESPUÉS

El Después en un cortometraje que marca el debut en la dirección de Misan Harriman, el fotógrafo nigeriano.

Harriman se ha hecho famoso por tomar fotos a celebridades como el Príncipe Enrique, Meghan Markle, Julia Roberts, Angelia Jolie, Tom Cruise, Giorgio Armani y Cate Blanchett, además de ser activista en lo que se refiere a derechos de igualdad y salud mental.

Es en ese último apartado donde su trabajo, nominado al Óscar de cortometraje, encuentra su temática.

David Oyelowo interpreta a un hombre que tras presenciar una terrible tragedia personal queda de alguna manera desconectado de su vida.

Su manera de ganar sustento es como conductor de UBER, trabajo que realiza en Londres recogiendo personas que hablan de todo tipo de temas en el asiento trasero, y que le ayudan a enfrentar su duelo.

Harriman consigue un trabajo muy efectivo de Oyelowo, que se abre por completo y te conmueve.

El Después habla sobre lo difícil que es superar un trauma y el duelo, en un corto intenso y cargado de emociones, que pese a su duración te logra conectar.

THE AFTER

1 NOMINACIÓN: Cortometraje

DURACIÓN: 18 min

DRAMA

AÑO: 2023

DIRECTOR: Misan Harriman

ELENCO: David Oyelowo, Jessica Plummer, Amelie Dokubo, Ellen Francis y Sule Rimi

¿DÓNDE VERLA? Netflix

NYAD

Nyad cuenta la historia de la vida real sobre una nadadora que pasados sus sesenta años se decide a hacer una hazaña que dejó inconclusa en su juventud: nadar de Cuba a Florida.

Annette Bening es Diana Nyad, una mujer que tras romper varias marcas en su época de atleta se dedicó a trabajar en la televisión en cobertura de deportes, pero llegar a los 60 años la pone en una encrucijada de lo que quiere hacer con su vida.

Apoyada en el entrenamiento por su mejor amiga Bonnie Stoll, interpretada por la dos veces ganadora del Óscar Jodie Foster, Nyad entrena y busca solucionar todos los errores que no le permitieron completar su viaje.

Eso incluye un mar lleno de tiburones y otras criaturas peligrosas, nadar por alrededor de 60 horas, la temperatura del océano y el cambiante clima, que hace de su hazaña casi una misión imposible.

Si bien sigue la fórmula de las cintas biográficas sobre vencer la adversidad, el resultado final tiene a su favor las impresionantes actuaciones de Bening y Foster.

Bening se transforma por completo y Foster le hace perfecto contrapeso. Ambas se encuentran nominadas al Óscar.

La película dirigida por Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi es divertida y emotiva y te tiene a la expectativa en todo momento.

Además es maravilloso ver los videos de la vida real durante los créditos del final.

No se la pierda.

NYAD

2 NOMINACIONES: Actriz (Annette Bening) y Actriz de Reparto (Jodie Foster)

DURACIÓN: 2 hrs 1 min

DRAMA

AÑO: 2023

DIRECTORES: Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi

ELENCO: Annette Bening, Jodie Foster, Rhys Ifans, Luke Cosgrove y Erica Cho

¿DÓNDE VERLA? Netflix

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

La historia de los sobrevivientes de los Andes ha sido llevada a la pantalla en varias ocasiones, pero nunca como en la nueva cinta La Sociedad de la Nieve

La representante de España en el Óscar, es una desgarradora y conmovedora película, con una dirección impecable de J.A. Bayona.

La historia ya la conocemos, un avión procedente de Uruguay con un equipo deportivo de jóvenes se estrella en los Andes chilenos.

Basada en el libro de Pablo Vierci, el realizador se da tiempo para tocar el tema controversial de alimentarse de los muertos con mucho tacto, utilizando el debate entre los pasajeros sobre tomar la decisión de hacerlo.

Es ahí, en la forma en que presenta los argumentos de la sobrevivencia, donde la cinta te lleva en un viaje de emociones.

Técnicamente la película es impecable, con estremecedores efectos especiales, diseño de producción, fotografía y música.

Además la decisión de Bayona de utilizar rostros frescos ayuda, así como que sea hablada en español.

Nominada para 13 premios Goya, La Sociedad de la Nieve, es de las mejores películas del año.

No se la pierda.

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

2 NOMINACIONES: Película Internacional y Maquillaje

DURACIÓN: 2 hrs 24 min

DRAMA

AÑO: 2023

DIRECTOR: J.A. Bayona

ELENCO: Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Valentino Alonso, Tomas Wolf, Agustín Della Corte, Blas Polidori y Felipe González Otaño

¿DÓNDE VERLA? HBO Max en streaming y de regreso en cines

SPIDER-MAN: A TRAVÉS DEL SPIDER-VERSO

Spider-Man: A Través del Spider-Verso es la secuela del exitoso filme donde el héroe arácnido es un adolescente latino de 15 años llamado Miles Morales.

La primera película, estrenada en 2018, fue una refrescante sorpresa que se llevó de manera muy merecida el Óscar de Mejor Película Animada.

Y la segunda parte no se queda atrás.

La cinta es una verdadera joya, con un guion lleno de giros y humor que no te da tiempo de respirar, pese a que dura casi dos horas y media.

Nuestro héroe debe viajar por múltiples multiversos uniendo sus fuerzas a la intrépida heroína Gwen Stacy y a un nuevo equipo de héroes, en el camino debe aprender el valor y la responsabilidad de sus poderes.

Visualmente el filme es impresionante, lleno de movimiento, color y vida, que no le puedes quitar los ojos de encima.

Spider-Man: A Través del Spider-Verso deja las puertas abiertas para una épica conclusión, que ya se encuentra en producción.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

1 NOMINACIÓN: Película Animada

DURACIÓN: 2 hrs 20 min

ACCIÓN / ANIMACIÓN

AÑO: 2023

DIRECTORES: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson

VOCES EN INGLÉS: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Jake Johnson, Oscar Isaac, Jason Schwartzman, Issa Rae, Daniel Kaluuya y Mahershala Ali

¿DÓNDE VERLA? HBO Max

OPPENHEIMER

Oppenheimer, nominada para 13 premios Óscar incluyendo Mejor Película, es sin duda uno de los trabajos fílmicos más impresionantes de los últimos años.

La cinta escrita y dirigida por el nominado Christopher Nolan, cuenta la historia del padre de la bomba atómica y de como ese invento le trajo consecuencias en su vida.

Pero más allá de esto, lo usa como un espejo para hablar sobre las consecuencias que tuvo sobre el mundo, con un guion brillante y complejo.

Narrada en diferentes épocas, la cinta se encuentra ensamblada de manera impecable y todos los aspectos de la producción son impresionantes. Sus proyecciones en IMAX son todo un espectáculo.

Además las actuaciones de Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr. son dignas merecedoras de sus nominaciones al Óscar.

Oppenheimer probablemente arrasará en la ceremonia de los premios de la Academia, no se la pierda.

OPPENHEIMER

13 NOMINACIONES: Película, Director (Christopher Nolan), Actor (Cillian Murphy), Actriz de Reparto (Emily Blunt), Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), Guion Adaptado (Christopher Nolan), Fotografía (Hoyte Van Hoytema), Edición, Música Original (Ludwig Göransson), Maquillaje, Sonido, Diseño de Producción y Vestuario.

DURACIÓN: 3 hrs

DRAMA

AÑO: 2023

DIRECTOR: Christopher Nolan

ELENCO: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Alden Ehrenreich y Florence Pugh

¿DÓNDE VERLA? Cines y a la renta en iTunes y Prime Video

LOS ASESINOS DE LA LUNA

Los Asesinos de la Luna es la más reciente película del director Martin.

La cinta cuenta la historia de un hombre que llega como chofer con la tribu Osage, justo cuando empiezan a ocurrir inexplicables crímenes que ponen en peligro a sus integrantes.

Ernest, interpretado por Leonardo DiCaprio, se involucra sentimentalmente con una mujer de la tribu llamada Mollie, papel que realiza Lily Gladstone, y esta relación queda en medio de todo.

Inspirada en una perturbadora historia de la vida real, basada en el libro de David Grann, el guion de Eric Roth y Scorsese te mantiene todo el tiempo al filo del asiento.

El realizador te lleva en todo un viaje dentro de ese mundo y te muestra el lado más oscuro de la humanidad, donde la ambición no conoce los escrúpulos.

Las actuaciones son extraordinarias, y por eso ha arrasado en premiaciones Gladstone, acaba de ganar el Globo de Oro, mientras que DiCaprio estaba postulado para el mismo premio y Robert De Niro como un ambicioso y oportunista amigo de la tribu ofrece una de sus mejores interpretaciones en años.

Destaca también de la impecable producción el trabajo del mexicano Rodrigo Prieto en fotografía.

Los Asesinos de la Luna es una de las mejores películas del año.

KILLERS OF THE FLOWER MOON

10 NOMINACIONES: Película, Director (Martin Scorsese), Actriz (Lily Gladstone), Actor de Reparto (Robert De Niro), Música Original (Robbie Robertson), Canción («Wahzhazhe, A Song for My People»), Fotografía (Rodrigo Prieto), Edición, Diseño de Producción y Vestuario.

DURACIÓN: 3 hrs 26 min

DRAMA

AÑO: 2023

DIRECTOR: Martin Scorsese

ELENCO: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, Janae Collins y Jillian Dion

¿DÓNDE VERLA? Apple TV+

BARBIE

Barbie es el suceso cinematográfico de taquilla del 2023, con más de 1 mil 441 millones de dólares a nivel mundial.

La cinta de Greta Gerwig cuenta la historia sobre cómo el famoso personaje debe abandonar su mundo de muñeca y llegar a enfrentar el mundo real, donde las cosas son muy diferentes.

Con un guion muy inteligente, coescrito por su pareja Noah Baumbach, la realizadora toca temas de actualidad sin dejar a un lado que la cinta tiene el propósito de ser entretenida.

Y la razón principal por la que funciona es su elenco, ya que Margot Robbie como Barbie tiene mucho corazón y se mete de lleno en el personaje, mientras que Ryan Gosling destaca como Ken aprovechando su magnífico ritmo para la comedia.

Por su parte America Ferrera brilla como el personaje que es el puente entre el mundo real y el mundo de fantasía.

En lo técnico destacan la fotografía del mexicano Rodrigo Prieto y el diseño de producción que transporta al espectador al mundo de Barbie.

Si se la perdieron en su corrida comercial o simplemente la quieren repetir, Barbie es una excelente opción para ver en casa.

BARBIE

8 NOMINACIONES: Película, Actriz de Reparto (America Ferrera), Actor de Reparto (Ryan Gosling), Guion Adaptado (Greta Gerwig y Noah Baumbach), Canción («I’m Just Ken»), Canción («What Was I Made For?»), Diseño de Producción y Vestuario.

DURACIÓN: 1 hr 54 min

COMEDIA

AÑO: 2023

DIRECTORA: Greta Gerwig

ELENCO: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Issa Rae, Ariana Greenblatt, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Will Ferrell, Hari Nef, Simu Liu y Michael Cera

¿DÓNDE VERLA? HBO Max en streaming y de regreso en cines

MAESTRO

Maestro es una cinta biográfica sobre el reconocido compositor Leonard Bernstein, interpretado por Bradley Cooper, que también coescribió y dirigió la cinta.

Es un biopic que se centra en la historia de amor con su esposa Felicia Montealegre, interpretada por Carey Mulligan, que se convirtió en una relación muy compleja.

Bernstein amaba a Montealegre, pero era sabido dentro del ambiente artístico de Nueva York que era gay.

Es un retrato agridulce, donde Cooper presenta la genialidad e inmensa personalidad de Bernstein, y en el que contó con todo el apoyo de los hijos del músico.

El realizador presenta una radiografía de un artista donde la audiencia es testigo de lo que pasa cuando baja del escenario.

Las actuaciones de Mulligan y Cooper son de lo más destacado del 2023, ya que tejen los personajes de manera inolvidable con una química impresionante.

La cinta tiene entre sus productores a Steven Spielberg y Martin Scorsese, y Cooper realiza un trabajo detrás de cámaras aún más sólido que en su cinta anterior, Nace una Estrella.

Ambas películas hablan sobre como se separa la persona del artista, y en su nueva cinta Cooper realiza secuencias brillantes.

Maestro es sin duda una de las mejores películas del año. No se la pierda.

MAESTRO

7 NOMINACIONES: Película, Actor (Bradley Cooper), Actriz (Carey Mulligan), Guion Original (Bradley Cooper y Josh Singer), Fotografía (Matthew Libatique), Maquillaje y Sonido.

DURACIÓN: 2 hrs 9 min

DRAMA

AÑO: 2023

DIRECTOR: Bradley Cooper

ELENCO: Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer, Sarah Silverman, Maya Hawke, Sam Nivola y Alexa Swinton

¿DÓNDE VERLA? Netflix