El poniente de la ciudad de Aguascalientes concentra actualmente la mayor movilidad del mercado inmobiliario, con propiedades cuyos valores comerciales ya se ubican por encima del millón de pesos, mientras que el sur mantiene una fuerte actividad en la venta de terrenos y el oriente comienza a ganar dinamismo con nuevos proyectos habitacionales, informó Mauricio Peña Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en la entidad.

Señaló que el mercado mantiene movimiento, aunque todavía por debajo de las expectativas del sector, por lo que confió en que una mayor disponibilidad de esquemas de financiamiento permita reactivar las operaciones de compraventa. El presidente de la AMPI identificó al poniente como una de las zonas con mayor actividad, situación que atribuyó a las condiciones de infraestructura, seguridad, inversión y movilidad que se han desarrollado en esa parte de la ciudad.

En el sur de Aguascalientes se mantiene una fuerte actividad en la comercialización de terrenos. Explicó que esta zona continúa representando una alternativa para quienes buscan adquirir tierra destinada a proyectos habitacionales, aunque el comportamiento del mercado también depende de las condiciones de financiamiento disponibles para los compradores.

Respecto al oriente de la ciudad, señaló que comienza a observarse una mayor actividad a partir de proyectos habitacionales impulsados por el Instituto de Vivienda, como Tierra de Gigantes. Indicó que se trata de desarrollos dirigidos principalmente a personas de menores ingresos y consideró que representan una nueva fuente de dinamismo para esa parte de la ciudad.

Añadió que también existen proyectos de venta de terrenos y viviendas que se encuentran en proceso de concluir sus trámites antes de iniciar formalmente su comercialización.