La Coordinación General de Salud ha suspendido algunos establecimientos que no cumplían con las medidas higiénicas necesarias durante la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), según informó su titular, Dulce Andrade Lovera. Entre las medidas adoptadas, se incluyó la suspensión de algunos baños públicos debido a la falta de agua y al mantenimiento deficiente en términos de higiene. Andrade Lovera explicó que, a pesar de contar con verificaciones previas y constancias de cumplimiento, la ausencia de personal encargado de la limpieza continua resultó en sanciones.

El proceso de sanción depende de la gravedad del incumplimiento. En este caso particular, se procedió a la suspensión temporal del servicio y se colocaron los sellos correspondientes. Para infracciones menores, se otorga un plazo para realizar la limpieza antes de permitir la reanudación de actividades.

La coordinadora también señaló la existencia de establecimientos sin la capacitación ni constancia necesarias en manejo higiénico, lo que ha llevado a la realización de operativos para asegurar el uso correcto de cubrebocas y cofias por parte del personal.

En cuanto a la manipulación de alimentos, hasta el momento no se han impuesto sanciones, pero sí se han emitido recomendaciones, que incluyen el uso de cofias para cubrir el cabello, la implementación de estaciones de lavado de manos y la prohibición de manipular alimentos al mismo tiempo que se maneja dinero.

Para participar en la feria, todos los trabajadores que manipulan alimentos deben poseer una constancia de manejo higiénico. La coordinación cuenta con un equipo de 40 inspectores, tanto fijos como eventuales, para garantizar el cumplimiento de estas normativas.

Andrade Lovera recalcó que la ciudadanía puede denunciar cualquier situación de insalubridad o riesgo al número 072 o al 449-918-3069, comprometiéndose a actuar de inmediato ante cualquier reporte.