Jueces y servidores públicos del Poder Judicial del Estado podrán ser objeto de denuncias anónimas ante el Tribunal de Disciplina Judicial por presuntas faltas administrativas, de acuerdo con el nuevo reglamento que establece los procedimientos de este órgano.

El artículo 30 del reglamento establece que las investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas podrán comenzar de oficio, por denuncia o como resultado de auditorías practicadas por autoridades competentes o auditores externos.

Además, señala que las denuncias podrán ser anónimas y que, cuando corresponda, la Unidad de Investigación deberá mantener confidencial la identidad de quienes reporten posibles infracciones.

El Tribunal tiene facultades para investigar y sancionar faltas administrativas graves y no graves cometidas por personas servidoras públicas del Poder Judicial, así como por particulares relacionados con ellas, cuando las conductas contravengan principios de la administración de justicia, entre ellos la imparcialidad, objetividad, independencia, profesionalismo, honorabilidad y excelencia.

El procedimiento contempla una etapa de investigación, otra de substanciación y una de resolución. Durante las indagatorias, la Unidad de Investigación podrá recabar pruebas y solicitar información necesaria para determinar si existen elementos suficientes para establecer una probable responsabilidad administrativa.

Sin embargo, la presentación de una denuncia no implica que la persona señalada sea responsable. El propio reglamento establece que la autoridad investigadora tiene la carga de probar los hechos y la probable responsabilidad, además de que deben respetarse los derechos humanos y la presunción de inocencia.

El ordenamiento fue aprobado por el Tribunal de Disciplina Judicial en sesión ordinaria del 9 de octubre de 2025 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de octubre de 2026.