Daniel Santiago Cruz Agencia Reforma

Monterrey, México.- Cuando apenas retomaban actividades rumbo al siguiente ciclo escolar, maestros de escuelas y colegios recibieron la instrucción de hacer una pausa para esperar a lo que la SEP anuncie el próximo lunes.

La promesa del Gobierno federal es que ese día se aclararán las dudas, especulaciones y falta de información que han rodeado la reactivación educativa en medio del Covid-19.

“El próximo lunes 3 de agosto, en la conferencia de prensa de la mañana, a las siete de la mañana, el Presidente de la República quiere que se dé a conocer todo lo relativo al regreso a clases”, dijo ayer en un video el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

“Han salido muchas noticias falsas que tratan de inquietar. Seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde, pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia, que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sector educativo. El lunes se va a anunciar cuándo y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar”.

La SEP anunció la semana pasada que para el regreso a clases habrá un modelo híbrido con clases presenciales y a distancia.

