El Ayuntamiento de Aguascalientes revisará la operación del bar Playa Mamitas, ubicado en una plaza comercial cercana a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, luego de que una persona joven fuera localizada en un cajero automático tras salir del establecimiento, informó el secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno, Enrique García López.

El funcionario señaló que los establecimientos con licencia reglamentada tienen la obligación administrativa de brindar auxilio a las personas que presenten un grado elevado de intoxicación y facilitar su traslado seguro a sus domicilios. Ante el caso registrado, indicó que girará instrucciones a la Dirección de Reglamentos para determinar si existe alguna falta y, en su caso, iniciar el procedimiento correspondiente.

García López explicó que será necesario revisar las circunstancias en las que la persona terminó en la vía pública y solicitar, de ser necesario, las grabaciones de seguridad del establecimiento y de la plaza comercial para establecer qué ocurrió.

Respecto a la permanencia del bar, precisó que Playa Mamitas se encuentra legalmente instalado en el tercer nivel de una plaza comercial y que no forma parte del polígono establecido como acceso principal de la UAA. Añadió que anteriormente se habían planteado modificaciones en la zona, entre ellas trabajos de insonorización para reducir las molestias por ruido entre los vecinos.

El secretario señaló que, aunque el establecimiento no se ubica directamente sobre la avenida considerada como acceso principal de la universidad, el caso será revisado por las autoridades municipales para determinar si existió alguna responsabilidad administrativa.