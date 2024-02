Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de comercio electrónico minorista en México.

Según la investigación del regulador, Amazon y Mercado Libre concentran el mercado de compras en línea, ya que ambos detentan el 85 por ciento de las ventas y transacciones.

La Autoridad Investigadora de la Cofece, determinó que esta concentración afecta a vendedores y compradores.

Ambas empresas , añadió, son quienes ofrecen los mayores precios y esquemas tarifarios complejos por el servicio de marketplace entre los vendedores, sin que esto motive a quienes ofrecen sus productos a trasladarse a otras plataformas, lo que evidencia su capacidad de fijar precios.

La Autoridad Investigadora de la Cofece destaca que estos mercados presentan una alta concentración y se caracterizan por la presencia de efectos de red; es decir, que el valor de un producto o servicio sube en la medida que lo usan más personas.

Además, tienen otras barreras como elevados montos de inversión para su desarrollo, la necesidad de herramientas tecnológicas, así como inversiones en publicidad, marketing y relaciones públicas.

La Cofece también identificó la falta de transparencia en la gestión de ofertas en marketplace.

Mercado Libre dijo a Grupo REFORMA que se encuentra analizando el dictamen preliminar, ya que hasta ahora no existen multas ni sanciones correspondientes.

Aseguró que por no tratarse de una investigación de prácticas monopólicas, la resolución no implicaría sanciones económicas.