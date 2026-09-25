Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- De la amistad y la pasión por el futbol que comparten el director Antonio Castro y el escritor Juan Villoro surgió “No Fue Penal”, obra protagonizada por José María de Tavira y Martín Altomaro, que llegará el 6 de octubre al Foro Lucerna.

La historia transcurre durante el segundo tiempo de un partido decisivo. Pepe “El Tanque” Martínez, interpretado por Altomaro, dirige a un equipo que busca evitar el descenso, mientras que Valeriano Fuentes, personaje de De Tavira, trabaja en la cabina del VAR. Ambos fueron futbolistas, compañeros y amigos, pero arrastran una herida del pasado: durante un entrenamiento previo a un Mundial, “El Tanque” lesionó a Valeriano y truncó su carrera.

A partir de este conflicto, Villoro utiliza el futbol para abordar temas como la amistad, rivalidad, culpa, traición, memoria, responsabilidad y segundas oportunidades, además de aproximarse, mediante el humor, a la violencia que enfrenta el país.

Castro destacó que la comedia permite observar y denunciar aquello que parece estar mal, combinando humor y tragedia.

Para De Tavira y Altomaro, la puesta también representa la oportunidad de unir dos pasiones que comparten desde hace años: el teatro y el futbol.