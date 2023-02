Nayra Rivera Agencia Reforma

Las fiestas de Jerez, Zacatecas, fueron canceladas luego de que la organización civil «Colectivo Nacional Anticorrupción» promovió un amparo para detener las actividades taurinas relacionadas a esta celebración.

Lo anterior fue la estocada final para los festejos, luego de que familiares de personas desaparecidas pidieran su suspensión ante el clima de violencia que afecta al municipio.

Aunque el Alcalde morenista, Humberto Salazar, dijo que acataría el fallo, reprochó la afectación económica al Pueblo Mágico y precisó que todas las actividades serían canceladas.

«Además de la intraquilidad, hoy se suma un embate promovido por personas ajenas a nuestro municipio, a quienes no les importa los daños económicos de comerciantes, artesanos y prestadores de servicios, todos ellos esperanzados pidieron la realización de la Jerezada, concretamente, la Asociación Civil. Colectivo Nacional Anticorrupción ha promovido recursos legales que hoy afectarán a cientos de familias de nuestro municipio, somos respetuosos de la ley y acataremos las disposiciones», explicó en un video.

La Jerezada es una festividad que se realiza desde hace casi 20 años, con el encierro con toros, al estilo de las Fiestas de San Fermín en Pamplona, España.

INCONFORMIDAD

El anuncio del Edil ocurrió un día después de que se llevara a cabo una manifestación de familiares de personas desaparecidas que reclamaron a las autoridades por continuar con los festejos pese a la situación que atraviesan.

Los inconformes se manifestaron la noche del jueves afuera del Ayuntamiento para exigir que encontraran con vida a quienes han desaparecido en los últimos días.

«Los queremos vivos, no queremos fiesta», fue la consigna que se escuchó afuera del edificio, donde fueron pegadas fichas de los no localizados.

También el jueves, al medio día, las siete candidatas a reina del Carnaval de Jerez 2023 anunciaron su retiro de la contienda de belleza a modo de protesta por la inseguridad y de solidaridad con las víctimas.

Una banda de nombre La Autentica canceló también su presentación y una exposición de autos también fue cancelada por los promotores para mostrar solidaridad.

Tras estas cancelaciones, el Edil morenista anunció que los demás eventos no se cancelarían para no afectar la economía de los pobladores que habían pedido la realización de los festejos para tener ganancias.

«Es importante la preservación de nuestras tradiciones y las responsabilidad de generar las condiciones económicas en beneficio de nuestra población; sin embargo, familiares de candidatas a reina del Carnaval han tomado la decisión de no asistir al certamen, respetamos esta decisión», expresó.