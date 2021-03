Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de mil personas fueron inyectadas en Campeche con una falsa vacuna Sputnik, similar a la decomisada el pasado miércoles 17 en el aeropuerto de esa ciudad.

Los medicamentos apócrifos fueron importados por el paquistaní Mohamad Yusuf Amdani, sin contar con los permisos sanitarios, y suministrados a trabajadores de la maquiladora Karim’s, de su propiedad. El empresario las ofreció como vacuna antiCovid Sputnik y pretendía introducir un lote también en Honduras.

Además de sus empleados, las dosis fueron aplicadas a empresarios allegados y trabajadores de sus negocios, taxistas y comerciantes, algunos provenientes de Mérida, e incluso de la Ciudad de México.

El Gobierno ruso dijo que alentará una indagatoria sobre el caso, pues esas vacunas no son Sputnik. “El Fondo de Inversión Directa de Rusia y el Ministerio de Salud consideran llevar a cabo una investigación conjunta con autoridades mexicanas sobre las vacunas usadas en Campeche”, expresaron en un comunicado.

José Luis Alomía, director de Epidemiolgía de la Secretaría de Salud, advirtió que además de la invalidación del gobierno ruso, la Cofepris ha confirmado que los medicamentos son apócrifos.

“Los números de las vacunas no pertenecía a ninguno de los lotes que ingresaron al País y que la Cofepris ha ingresado”, dijo.

Consideró que pudieron haber ingresado por contrabando y se analiza el tipo de sustancia que contienen los frascos incautados.

REFORMA accedió a testimonios de personas vacunadas con los medicamentos apócrifos, quienes solicitaron el anonimato. Una de ellas informó que fue citada el 15 de marzo en un consultorio médico privado ubicado en avenida López Mateos, Colonia Prado, en Campeche, bajo la advertencia de no revelar el lugar ni la circunstancia de su atención.

Además, se le obligó a firmar una carta compromiso en la que desistía de emprender demandas legales.

El suministro fue gratuito por enfermeras de la clínica. Le entregaron una boleta para que 21 días después retornara para una segunda dosis, pero no tienen la certeza si se les aplicará.

Conforme otro testimonio, empresarios y amigos de Yusuf fueron atendidos en el hotel Ocean View, propiedad de paquistaní.

Personal de Aduanas del SAT decomisó hace una semana un lote de mil 062 frascos de supuesta vacuna Sputnik, equivalentes a 5 mil 310 dosis. Las falsas vacunas estaban escondidas en dos hieleras debajo de refrescos y chocolates. Entonces, la empresa rusa desconoció esos lotes como propios y dijo que eran apócrifos, pues el etiquetado no correspondía al original.

REFORMA confirmó que los etiquetados escritos en ruso tenían leyendas diferentes.

Esas supuestas vacunas decomisadas serían sobrantes de las dosis aplicadas en Campeche desde el 10 de marzo hasta el día 17, cuando fueron retenidos en el aeropuerto.

El destino del remanente era Honduras, donde Yusuf reside. En el caso de la maquiladora, la vacunación inició hace dos semanas. Los trabajadores fueron informados de que se les aplicaría de manera gratuita y que quedarían inmunizados, por lo que podrían seguir laborando sin peligro de contagio.

Yusuf Amdani llegó a Campeche hace una docena de años para hacer inversiones. Fue apoyado por el entonces Gobernador José Antonio González Kuri y su hermano, José Luis, quien era Alcalde de la capital.

Yusuf es propietario de Karim Textil & Apparel, del restaurante Church’s Chiken y Ocean View, y tiene inversiones en Honduras, donde es considerado como uno de los hombres más ricos del país.

El avión matrícula HR-AYI, que transportaría las vacunas apócrifas a Honduras, presuntamente es propiedad de Yusuf. Las autoridades federales incautaron la nave y decidieron el resguardo de las vacunas decomisadas en el Centro Estatal de Vacunología de Campeche. La tripulación y pasajeros fueron puestos en libertad. Entre ellos estaban dos ejecutivos de la empresa Karim.