Preocupa a las organizaciones de la sociedad civil la propuesta de Reforma Fiscal 2022 donde se plantea restringir la deducibilidad de las donaciones, lo que pone en riesgo la existencia de muchas asociaciones que dependen de los donativos, alertó el coordinador de la Fundación VIHDHA, Marco García Robles.

El activista señaló que hay empresas a quienes les sirve este mecanismo para deducir en sus impuestos, una parte proporcional, sin embargo, la autoridad fiscal pretende limitar al mínimo o incluso casi eliminar este beneficio y que además redundaba en beneficios sociales “porque el tener una organización civil donataria implica trámites, responsabilidades y auditorias”.

Lamentó la nueva visión del Gobierno Federal actual al pensar en las organizaciones de la sociedad civil como evasoras o fomentadoras de la corrupción, cuando realmente hacen un beneficio social, además de que están siendo sobrereguladas, dado que también están bajo las leyes de antilavado y con la ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil referente a la obligación de dar informes ante el Indesol, “o sea no es una tarea sencilla dedicarse al beneficio social y con estas cuestiones que si bien no todas somos donatarias, pues complica más la existencia del trabajo social y comunitario”.

Afirmó que este panorama, va a obligar a las asociaciones civiles a regresar a ser organizaciones de base comunitaria, es decir, a ayudar desde la informalidad con lo que puedan personalmente y con sus propios recursos gestionar acciones, lo cual va en contra de lo que se había hecho con anteriores gobiernos de institucionalizarse y obtener una vida fiscal y administrativa, por lo que este tipo de propuestas, lo único que hacen es desestimar la participación.

“El Trabajo de las asociaciones se convirtió en un reto para el actual Gobierno Federal como un campo minado y esta reforma hacendaria desincentiva la visión social de los empresarios que apoyaban a las organizaciones con las que se sentían afines y era útil donde todos salían beneficiados incluso la sociedad que recibía los beneficios, ojalá que no pase esta propuesta”.