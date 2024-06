Ponen a la venta J.Lo y Affleck mansión en 60 mdd

CDMX. -Jennifer Lopez y Ben Affleck pusieron a la venta la residencia que habitaban en Beverly Hills en 60 millones de dólares, dio a conocer Page Six.

Esto aumenta los rumores sobre una inminente separación del matrimonio, luego de que las últimas semanas apenas han sido vistos juntos.

«La pareja está utilizando desde mayo al agente inmobiliario Santiago Arana, de The Agency, para vender la casa que compraron juntos.

«Arana ha estado mostrando la casa durante aproximadamente dos semanas, pero aún no ha habido compradores», dijo a TMZ una fuente cercana.

La propiedad abarca 443 mil pies cuadrados (41 mil 156 metros cuadrados) y fue adquirida por 60.85 millones de dólares en mayo de 2023, 10 meses después de que se casaran, en Las Vegas.

Cuenta con 17 dormitorios, 30 baños y un estacionamiento para 80 vehículos, así como un complejo deportivo cubierto, un bar deportivo, zona de descanso al aire libre, una piscina de borde cero y amplios terrenos.

De venderse en ese monto, los actores registrarán una pérdida significativa de algunos millones de dólares, debido a la comisión del corredor inmobiliario, al pago de un nuevo impuesto sobre propiedades de superlujo y a una cantidad importante de dinero que invirtieron en mejoras, según TMZ.

Ha trascendido que la pareja ya vive separada, que Affleck ha estado quedándose en una casa por su cuenta y que J.Lo fue vista recientemente adquiriendo otro inmueble acompañada por un amigo.

Además, Affleck fue captado sin su anillo de bodas, lo que alimentó aún más la especulación.

El mes pasado, una fuente cercana a los artistas le dijo a Us Weekly que están «en dos páginas completamente diferentes». Aparentemente, el también director de cine no estaría de acuerdo con el estilo de vida de su mujer y se sentiría desgastado y abrumado; no se conocen más detalles.