Los cuartos de final del CONADEIP arrancaron este viernes con la Universidad Panamericana Campus Bonaterra visitando a la Anáhuac Puebla en la ida de la llave. Al ser un juego de visita, las Panteras buscaban obtener un buen resultado para cerrar su pase a la siguiente ronda en la vuelta que será disputada en su estadio.

Los Leones de la Anáhuac intentaron plasmar su fútbol y aprovechar jugar ante su gente para sumar un buen resultado, pero la Bonaterra no entregó espacios, haciendo un buen partido y demostrando que esta temporada son uno de los equipos más fuertes para alzar el trofeo de campeón.

Benjamín de León Quezada vive un momento impresionante y en el primer partido de la liguilla volvió a aparecer con un doblete que se sumó a otro gol de Andrés Velasco. La Bonaterra terminó ganando el partido sin complicaciones por pizarra de 1-3 para dar un gigante paso hacia las semifinales.

La próxima semana se disputará la vuelta de los cuartos de final, con la UP teniendo ventaja de dos goles además de la posición en la tabla a su favor. Ante la diferencia en el marcador y el poder tener la vuelta en casa, se espera una fiesta para la UP que está cerca de meterse entre los cuatro mejores equipos del CONADEIP.