Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras reconocer un aumento en la adicción a las apuestas digitales en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que recuperará una iniciativa de reforma para regular estas plataformas y revisar la publicidad de casinos y casas de apuestas en televisión.

Durante la mañanera, la Mandataria admitió que la legislación vigente no contempla las apuestas por internet y que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tiene preparado un proyecto que permanece sin enviarse al Congreso.

«Ha crecido mucho la apuesta digital. Incluso Rosa Icela tiene una ley que no hemos enviado al Congreso. Lo voy a revisar ahora con ella, ya que sacas el tema, porque la ley de casinos y que tienen que ver con apuestas nunca consideró la parte electrónica, la digital de apuestas, de casinos digitales, y es muy importante que se regule y que se regulen también los anuncios», afirmó.

Sheinbaum señaló que la publicidad de apuestas digitales se ha extendido particularmente durante las transmisiones deportivas y advirtió sobre sus efectos entre niños y jóvenes.

«De hecho, ahora que fue el Mundial, me llamó mucho la atención que los principales anuncios eran de apuestas digitales y sí es un problema que puede generar, pues, adicción, principalmente en niños y jóvenes», expresó.

La Presidenta adelantó que llevará el asunto al Gabinete federal y que hablará con Rodríguez para recuperar el proyecto legislativo y revisar las disposiciones aplicables a la publicidad televisiva.

«Sí, es un gran tema y lo vamos a trabajar en el Gabinete y voy a hablar con Rosa Icela para que se recupere la ley y que se revise el tema de los anuncios en las televisoras de los casinos digitales o de las apuestas digitales», sostuvo.

La Jefa del Ejecutivo advirtió que la adicción al juego puede convertirse en un problema de salud pública y afectar directamente la economía de los hogares.

«Sí es muy trascendente, porque sí está creciendo la ludopatía en el País, es un problema de salud y de adicción y además económico para las familias, porque alguien que se engancha en una apuesta y luego otra, otra, ya no tiene recursos y se vuelve, pues, un problema de finanzas para la familia», señaló.

En septiembre de 2026, Rodríguez informó que ya existía una propuesta de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pero que todavía debía revisarse en el Gabinete de Seguridad antes de enviarla al Congreso.

La legislación que regula los juegos y sorteos en México data de 1947, cuando todavía no existían las plataformas de apuestas por internet que actualmente permiten realizar operaciones desde teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Sheinbaum mencionó que otros países han establecido restricciones a la publicidad de casinos y casas de apuestas, y citó los casos de Brasil y España como referencias para analizar posibles medidas en México.