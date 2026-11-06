Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Laura León, “La Tesorito”, participa en el musical Perfume de Gardenia como Sonia Robles, aportando su experiencia de cinco décadas en los escenarios. La actriz destacó el compañerismo del elenco, integrado por Marjorie de Sousa, David Zepeda, Susana González, Pablo Montero y Maribel Guardia, entre otros. Bajo la producción de Omar Suárez, el espectáculo recrea el ambiente de los cabarets mexicanos de los años 50, acompañado por La Sonora Santanera. León también interpreta su éxito “Suavecito”. La obra llegará al Teatro Galerías de Zapopan el 7 y 8 de noviembre, con boletos de 640 a mil 520 pesos.