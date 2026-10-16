Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instruyó a las unidades administrativas limitar la contratación del Servicio Médico Integral de Banco de Sangre para el 2027 y sujetarse a precios que no rebasen el 10 por ciento de los precios adjudicados en años recientes.

En un oficio enviado por la Dirección de Prestaciones Médicas, vía la Coordinación para la Administración de Servicios Médicos Indirectos, se dan las indicaciones para que sea contratado oportunamente el servicio de banco de sangre para todo el año 2027.

El oficio señala las limitaciones presupuestales a las que tendrán que sujetarse los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y las Unidades Médicas de Alta Especialidad, procurando los precios del 2026.

«En aquellas unidades que durante el ejercicio 2026 hayan formalizado una nueva contratación y cuenten con precios adjudicados vigentes, deberán procurar mantener dichos precios como referencia para la contratación del período enero-diciembre de 2027, buscando en todo momento las mejores condiciones para el instituto.

«Para aquellas claves en las que no se cuente con un nuevo precio adjudicado durante 2026, los precios que resulten de la contratación no deberán exceder en más del 10 por ciento los precios adjudicados en los procedimientos plurianuales 2023-2026 de referencia del Servicio Médico Integral de Banco de Sangre.

«En caso de que, derivado de la investigación de mercado alguna clave exceda dicho parámetro, la unidad deberá hacerlo del conocimiento de esta coordinación antes de continuar con el procedimiento, acompañando la documentación y justificación que sustente dicha variación, para su análisis», indica el oficio dado a conocer por el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba.

En opinión del legislador, el IMSS no dispondrá de mayores recursos para mantener los bancos de sangre en el 2027.

«Le están diciendo a los directivos de cada unidad que hagan su propio estudio de mercado y que serán los responsables de conseguir las mejores condiciones.

«Están favoreciendo ahorita ya la restricción presupuestaria sobre la necesidad del servicio a la gente», señaló sobre dicho oficio.

Destacó que el IMSS ha renunciado a hacer una compra consolidada de sangre, por lo que se destinará presupuesto a cada unidad para que contrate la subrogación.

El oficio tiene fecha del 7 de octubre pasado y está dirigido a los titulares de los órganos de operación administrativa, desconcentrada estatales, regionales y de la Ciudad de México, y a los directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, quienes serán los responsables de que haya un servicio «ininterrumpido» desde el primero de enero al 31 de diciembre de 2027.

«El IMSS congeló los precios para contratar el Servicio Médico Integral de Banco de Sangre durante 2027. Esto puede abrir nuevos problemas para cirugías, trasplantes y atención de urgencias.

«No habrá dinero adicional, solo se permitirá un incremento de hasta 10 por ciento en ciertos precios excepcionales», alertó el legislador del PAN.

Dijo que la medida puede reducir la capacidad de compra de los hospitales y no adquirir lo que se necesita, porque la inflación acumulada y más el costo de reactivos y equipos en dólares, puede superar el 10 por ciento de límite en el incremento de costos.

Consideró que es previsible que no haya contrataciones por licitaciones desiertas o que no haya ofertas por las condiciones impuestas.

Previó que puede haber proveedores que acepten el precio, pero que recorten el volumen, tiempos de respuesta o mantenimiento.

Lo más grave, dijo, es que la falta de sangre puede provocar cirugías diferidas, más tiempo de hospitalización y muertes evitables, sobre todo por hemorragia obstétrica, una de las principales causas de muerte materna.