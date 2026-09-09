Pone fin a ‘Una Familia de Diez’

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- Después de 19 años al aire, Jorge Ortiz de Pinedo considera que llegó el momento de concluir Una familia de diez, antes de que una historia todavía respaldada por el público termine forzándose. La temporada 13 se estrenará el domingo 13 de septiembre, a las 20:00 horas, por Las Estrellas. El productor eligió esa fecha porque considera el número 13 cabalístico y de buena suerte.

Ortiz de Pinedo explicó que prefiere cerrar la comedia mientras conserva su éxito, en lugar de esperar a que pierda audiencia o sea retirada de la programación. La serie suma 256 capítulos y, para el actor, representa más que un proyecto televisivo: es un reflejo de la cultura mexicana y de la importancia de la familia.

La nueva entrega rendirá homenaje a Eduardo Manzano, fallecido intérprete de don Arnoldo López Conejo. El productor recordó con cariño al comediante, a quien describió como amigo, compañero entrañable e ícono de la comedia nacional.

La familia López enfrentará cambios por el romance entre Martina, interpretada por Mariana Botas, e Íñigo, personaje de Hugo Alcántara “El Indio Brayan”. Su posible boda y la salida de Martina alterarán la dinámica familiar, pues sus integrantes deberán imaginar la vida sin ella.