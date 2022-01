La regulación de las casas de empeño es asignatura pendiente, señaló la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Corporativo y Turismo.

La iniciativa al respecto está bajo análisis y vale la pena su inmediato desahogo, consideró, al tiempo de recordar que en las casas de empeño suelen llegar objetos de procedencia ilícita.

El dictamen fue presentado con Enrique García, pero, asegura, lo están puliendo, además de puntualizar los temas pendientes, como quién se va a hacer cargo de la supervisión en favor de las personas y sus cosas que tienen en pertenencia; “son dos temas los que se van a trabajar en beneficio de todos: de la gente que tiene sus cosas y va amarrado a otro tema que estaremos tocando más adelante”.

Destacó que existen denuncias y ella misma es parte de una, pues, en 2014, entraron a su casa y las cosas que le robaron las encontró en una casa de empeño en Tercer Anillo oriente, y hablaban, en un principio, de la necesidad de las leyes que regulen los mencionados negocios, sobre todo en fechas de temporada alta, como recién acaba de pasar, donde, con los festejos, son muchos los objetos que llegan ahí y no se necesita, para empeñar, demostrar la propiedad de quien entrega y recibe el dinero en prenda.

En la legislatura pasada, ya se proponían “candados” para que quien entregara1 acreditara su empeño, pues se presta dinero sin requerir un documento que avale al dueño y, de la misma manera, si los artículos son robados, no sea posible que se pongan a la venta sin problema alguno, y a quien le fueron sustraídos, no pueda comprobar su propiedad, ni recuperarlos.

Emanuelle Sánchez Nájera, Irma Karola Macías Martínez, Adán Valdivia López y Laura Patricia Ponce Luna, compañeros en la comisión, han ido desarrollando los dictámenes luego de las revisiones minuciosas, con fin de votar las que traigan beneficios para la entidad; sin embargo, aún no presentan mucho avance, derivado de las cargas laborales de la legislatura actual, no obstante, continúan con el compromiso de sacar cada iniciativa correspondiente que tenga beneficio para la ciudadanía.

