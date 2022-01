Buscarán colectivos ciclistas revertir los daños que generan los llamados flujos continuos construidos sobre la avenida Aguascalientes y pugnar porque se respete la Ley de Movilidad, destacó el alcalde de la Bicicleta para el Estado, Josafat Martínez de Luna.

Indicó que los diferentes colectivos ciclistas en la entidad impulsan revertir o hacer algo con los flujos continuos que más bien les llaman como “flujos de muerte”, dado que éstos incentivan a acelerar a las personas, de ahí que con la Ley General de Seguridad Vial y Movilidad que ya fue aprobada por el Senado y está en revisión en la Cámara de Diputados se buscan implementar varias medidas y poner un freno a los límites de velocidad en las principales avenidas de todas las ciudades del país.

Estableció que los flujos continuos no están pensados para el peatón, ni para el ciclista, sino sólo para el vehículo automotor y se debe impulsar más al transporte público, dado que más del 40% de la población lo utiliza, cuando ese tipo de pasos a desnivel son usados por apenas de un 28 a un 30% de la gente y no contribuyen para que haya una movilidad sostenible, segura, equitativa. “Tienes que caminar hasta kilómetro y medio o dos kilómetros para poder cruzar la avenida Aguascalientes, buscando un puente si lo puedes acceder, porque tenemos documentado que de noche los elevadores de dichos puentes no funcionan y se apagan, por lo que no hay cruces seguros a nivel de piso”.

Asimismo, dijo que es posible revertir lo que ha estado ocurriendo con el segundo anillo de circunvalación, realizando algunas pequeñas intervenciones, afirmando que el Manual de Calles para Ciudades Mexicanas en su página 57 dice que dicha avenida secciona la ciudad y la parte, por lo que es riesgosa tanto para peatones y ciclistas. “Así lo dice el Manual de Calles a nivel nacional y señala muy bien a esta avenida de segundo anillo y nos pone como un mal ejemplo a Aguascalientes, lamentablemente”.

Enfatizó que para evitar un desgaste, las organizaciones ciclistas buscarán platicar con candidatos a la gubernatura y en su momento con la nueva administración estatal, a fin de promover cambios sobre la avenida Aguascalientes y llegar a la meta de cero muertes por hechos viales en este punto.

