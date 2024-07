Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, advirtió que la reforma al Poder Judicial fortalecerá a «grupos de poder» que podrían influir en la elección de jueces.

En su crítica más directa a la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Ministra consideró que la propuesta de elección de Jueces, Magistrados y Ministros abre la puerta para la llegada de improvisados al Poder Judicial.

«Ya no llegará la persona más capacitada al puesto, la que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los ‘grupos de poder’ que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar.

«No podemos caer en la salida fácil ni empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro País no permite la improvisación, pues ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas», planteó la Ministra Piña.

La titular de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal inauguró la última sesión del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, un proceso de consulta al que convocó en febrero pasado.

De estas mesas de análisis saldrá una propuesta que presentarán al Ejecutivo y al Poder Judicial en agosto próximo, en el marco de la discusión de la iniciativa enviada por AMLO.

La Ministra Piña hizo un «llamado contundente» al Presidente López Obrador y a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para recibir las conclusiones de esta consulta nacional emprendida por la Corte.

«Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional, y analizar cómo afecta la reforma no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro País», manifestó.

Una de las conclusiones, enlistó la Ministra Piña, es que la integración de los tribunales y la carrera judicial es tema que solo interesa a los propios jueces, como lo reveló un 9 por ciento de los participantes en la consulta; mientras que la mayoría, un 75 por ciento, exige mejoras en seguridad pública y derechos de las víctimas.

«Si queremos mejores políticas públicas de seguridad y justicia, tenemos que concentrarnos en los derechos de las personas, de las víctimas. Los tribunales, su integración y su funcionamiento, definitivamente no son un elemento esencial en la experiencia de los usuarios de los sistemas de seguridad y justicia», consideró.

Al acto, llevado a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco, asistieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra (PRI); el diputado Oscar Cantón Zetina (Morena), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Presidenta de la Comisión de Justicia, Lizbeth Mata Lozano (PAN), entre otros que deberán dictaminar la iniciativa que López Obrador envió el 5 de febrero.

También acudieron Ministros y Ministras de la Corte, consejeros de la Judicatura Federal y múltiples diplomáticos, entre ellos el Embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot.