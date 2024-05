Se registró una volcadura de un tráiler que transportaba cemento ayer por la tarde en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del kilómetro 31+500, dentro del municipio de Pabellón de Arteaga. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales superaron los 300 mil pesos.

El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 12:35 horas, cerca de la gasera Gas Imperial, en dirección de norte a sur. Unidades de Bomberos Municipales de Pabellón de Arteaga, personal de Protección Civil Municipal, una ambulancia del ISSEA y agentes de la Guardia Nacional acudieron al sitio.

Al llegar, encontraron el tráiler marca Kenworth, color blanco y con placas de circulación del SPF, volcado sobre su costado derecho y fuera de la carretera. El vehículo llevaba un remolque tipo plataforma cargado con varias toneladas de cemento.

El conductor, identificado como Luis Fernando, de 28 años, solo sufrió golpes leves y no requirió traslado hospitalario. Según reportes, el tráiler circulaba en condiciones normales cuando, presumiblemente debido al calor extremo, uno de los neumáticos se reventó, causando que el chofer perdiera el control del vehículo y se volcara, esparciendo la carga de cemento.

Luis Fernando indicó que se dirigía al Parque Industrial “San Francisco”, en el municipio de San Francisco de los Romo, procedente de la ciudad de Saltillo, Coahuila.