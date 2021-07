Mientras en ganadería productora de carne se ha tenido una recuperación importante del inicio de este año a la fecha, el principal rezago se ha tenido en la producción de leche, pero no tanto en la cantidad y calidad que aquí se obtiene, sino en el precio que no ha podido mejorar al productor, dio a conocer el presidente del Consejo Estatal Agropecuario, Ricardo Álvarez Jiménez.

En cuanto a los precios de la producción de carnes, en donde más ha mejorado es en el pollo y su demanda sigue sin reducirse, lo cual se debe en gran medida en que sigue siendo el cárnico que más al alcance de la población está, en cuanto a su precio.

También ha mejorado el precio al productor en la carne de bovino y de cerdo, que han tenido una buena recuperación, luego de la reducción en ventas que se tuvo durante el año pasado en que hubo mayor preocupación ante la falta de control de la pandemia, y si bien no se está en los niveles esperados, al menos hay movimiento comercial.

Refirió que Aguascalientes se distingue por ser uno de los estados productores de carne de pollo y de huevo, de ahí que aquí se tiene presencia de productores que abastecen a grandes empresas de la región, “sigue creciendo la producción de pollo, creo que fue lo primero que se recuperó, y con el aumento en el precio del grano, sigue siendo la carne más barata que hay”.

Álvarez Jiménez, resaltó que una de las principales preocupaciones actuales, tiene que ver con el abasto de agua, pues si bien las lluvias han comenzado a presentarse, no han sido lo regulares que se quisieran para este temporal y que también fueran generales, “esperamos que sea un buen año de recuperación de los embalses y de los pozos”, pues éstos enfrentan una situación complicada.

De la misma manera refirió que hay mucho riego y por lo mismo el almacenaje de agua ha bajado, lo que de alguna manera inhibe el impulso en lo que tiene que ver con la reconversión productiva.

El presidente del CEA refirió que en la actualidad, cerca del 40 o 50% del territorio cultivable del estado tiene riegos presurizados, pero no en todos los casos es de alta eficiencia su sistema, y es en lo que se deberán enfocar los esfuerzos, para ampliar la capacidad de riego por cintilla y presurizados, pero que sea de alta eficiencia.