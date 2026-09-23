Con una producción anual cercana a las 425 mil toneladas de carne de pollo, Aguascalientes se consolida en el segundo lugar a nivel nacional dentro de la industria avícola, abasteciendo desde la región del Bajío a múltiples entidades del país, como Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua y Nuevo León.

La posición geográfica estratégica y las condiciones climáticas de la entidad representan ventajas competitivas para el sector, según refirió Jorge Quezada, presidente de la Asociación Estatal de Avicultores.

El representante gremial destacó que estos factores favorecen la salud y el tiempo de engorda de las aves, al tiempo que facilitan la distribución del producto. Asimismo, resaltó el crecimiento de unidades de producción de origen local que hoy cuentan con alcance en el mercado nacional, junto con firmas que operan en la entidad, como Nutrypollo, Bachoco y Sabropollo.

En el ámbito de los pequeños productores, el sector recibe apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) mediante la entrega de equipamiento -como bebederos, jaulas y comederos- y asistencia en bioseguridad, en una labor coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Al respecto, el titular de la Sedrae, Isidoro Armendáriz, afirmó que la avicultura refleja la competitividad del campo hidrocálido. Añadió que la entidad mantiene liderazgo nacional en la producción de bienes agropecuarios como guayaba, maíz forrajero, lechuga, uva, coliflor, brócoli, ajo, durazno, leche, nuez y espárragos.

Finalmente, el funcionario reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá el acompañamiento a los productores mediante asistencia técnica, equipamiento y esquemas de sanidad para fortalecer la productividad local y ampliar la presencia de sus alimentos en nuevos mercados.