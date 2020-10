La pandemia del COVID-19 se ubica en el 8º lugar de las catástrofes más caras en México con 406 millones de dólares que han pagado las compañías aseguradoras, así lo estableció la ex vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en la entidad, Xóchitl Padilla Padilla.

La integrante de AMASFAC comentó que entre las catástrofes más importantes que han pagado las aseguradoras en el país, el primer lugar lo ocupa el Huracán Vilma en 2005 con 2 mil 309 millones de dólares, el sismo de 2017 en Ciudad de México se ubica en segundo puesto con 1,246 millones, en tercer sitio el huracán Odile con 1,242 millones y en octavo lugar se ubica el COVID-19 con 406 millones de dólares, aclarando que está ya muy cerca de ocupar el séptimo lugar.

Detalló que al mes de septiembre, las distintas aseguradoras del país han pagado a 11 mil 578 casos por el tema del COVID y sigue en aumento, además de que, hasta el momento, el caso de mayor monto pagado asciende a 21 millones 420 mil pesos. “Esto es de un solo caso en el país y es muchísimo dinero, aunque el promedio a nivel nacional no es tan alto, pensando que hay gente que se enferma de COVID y que a lo mejor únicamente requiere de medicamento. Sin embargo, quien requiere de hospitalización, ahí sí hay un brinco muy fuerte porque se eleva mucho el costo de la atención”.

Indicó que en el caso de Aguascalientes, las aseguradoras han atendido actualmente 109 casos y el monto mayor que se ha pagado en la entidad asciende a 500 mil pesos, en donde muchos sólo requieren de medicamentos y oxígeno. Además de que el 50% de los casos ocurren en personas de 40 a 59 años de edad que se han atendido por medio de la póliza de Gastos Médicos y en cuanto a la tasa de letalidad por COVID en el país, ésta se ubica en 10.4% de los atendidos por medio de la Seguridad Social, mientras que quienes cuentan con un Seguro de Gastos Médicos, la tasa se encuentra en 6%. “Este dato es importante, los números no mienten, pero mi interpretación es que si estás asegurado tienes un mayor porcentaje de sobrevivir”.