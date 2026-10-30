El encarecimiento de los servicios médicos y los aumentos en las primas podrían provocar la pérdida de un millón de pólizas individuales y colectivas de gastos médicos mayores en México durante 2026, informó Sergio Atilio Liceaga Balzaretti, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

Durante la inauguración del Foro Regional AMASFAC 2026, realizado en el Ficotrece, señaló que los incrementos en las primas alcanzan hasta el 30%, lo que dificulta que las familias mantengan su protección financiera ante enfermedades y hospitalizaciones.

Explicó que la inflación médica en México se ubica en el 15%, por encima del promedio mundial del 10%. A ello se suman cambios regulatorios relacionados con el IVA, el envejecimiento de los asegurados y la baja penetración de estos productos entre la población.

Ante este panorama, dijo que la AMASFAC busca establecer una mesa de diálogo con hospitales, médicos, aseguradoras y autoridades para revisar los factores que encarecen los servicios y encontrar mecanismos que permitan moderar los aumentos.

La propuesta contempla la coordinación con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y representantes del sector médico y hospitalario.

También planteó crear seguros con coberturas ajustadas a la capacidad económica de las personas de ingresos medios y bajos, mediante sumas aseguradas menores, redes hospitalarias alternativas y prestaciones más limitadas.

El objetivo es ampliar el acceso a estos instrumentos y evitar que el costo de las primas se convierta en una barrera para recibir atención médica privada.

Aunque la participación del sector asegurador en el producto interno bruto se acerca al 3%, el dirigente reconoció que el ramo de gastos médicos mayores enfrenta dificultades particulares.

Advirtió que los usuarios resienten directamente el encarecimiento de los seguros, en un contexto de presiones sobre los servicios públicos de salud.