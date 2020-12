Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- Luego que Gobernadores de la Alianza Federalista afirmaron que buscarán comprar la vacuna contra el Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trata de “politiquería”.

“Es politiquería, no es política y por eso no me voy a ocupar del caso”, señaló en conferencia.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que sus homólogos de dicho grupo se reunirán para analizar la compra paralela a la Federación luego que no fueron convocados por el Gobierno federal.

Aseguró que a las eventuales compras de la Alianza se sumará la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).