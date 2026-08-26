Un total de 19 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado representarán a Aguascalientes en Colombia durante un encuentro internacional de capacitación policial, como reconocimiento a la efectividad operativa demostrada en la vigilancia de las vías de comunicación y los límites del territorio estatal.

La delegación local, conformada por 13 hombres y seis mujeres pertenecientes a la División de Carreteras, viajará a la ciudad de Barranquilla para participar, del 25 al 27 de agosto, en el Encuentro Nacional e Internacional de Investigación, Innovación y Tecnología 2026. Esta participación responde a una invitación de la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional de Colombia.

El esquema de trabajo contempla jornadas de actualización enfocadas en el desarrollo y la implementación de tecnología aplicada a la función policial, así como en investigación científica, innovación, gestión estratégica y ventaja militar. De igual manera, el programa incluirá mesas de diálogo orientadas al intercambio de buenas prácticas y metodologías de trabajo con instituciones de seguridad pública de diversas naciones.

El titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, destacó que la selección de este personal representa un reconocimiento a su desempeño cotidiano en las labores de vigilancia de las carreteras y las puertas de acceso al estado.

El funcionario instó a los elementos a poner en alto el nombre de Aguascalientes y de México, así como a asumir el compromiso de compartir los conocimientos adquiridos con el resto de los integrantes de la fuerza estatal a su regreso.

Finalmente, enfatizó que la comisión técnica se apegará a los ejes de profesionalización y capacitación continua promovidos por la administración de la gobernadora Tere Jiménez, con el objetivo de elevar el perfil del personal operativo frente a las necesidades de seguridad pública de la entidad.