Elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes obtuvieron los primeros lugares de aprovechamiento en cursos de alta especialización táctica impartidos por la Secretaría de Marina (Semar), como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la capacidad de respuesta operativa ante situaciones de alto riesgo en la entidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Antonio Martínez Romo, informó que este esquema de profesionalización continua busca dotar a la corporación de herramientas avanzadas para proteger a la ciudadanía. Subrayó que los agentes certificados actuarán como multiplicadores del conocimiento al capacitar al resto de sus compañeros.

Especialización y resultados sobresalientes

Manejo de explosivos: Doce integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), el Grupo K9 y el Grupo Dragones concluyeron el curso de tres meses “Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos”, realizado en Donato Guerra, Estado de México. Durante esta capacitación, un agente del Gopes obtuvo el primer lugar de aprovechamiento de su generación.

Doce integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), el Grupo K9 y el Grupo Dragones concluyeron el curso de tres meses “Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos”, realizado en Donato Guerra, Estado de México. Durante esta capacitación, un agente del Gopes obtuvo el primer lugar de aprovechamiento de su generación. Operaciones tácticas: Cinco integrantes del Gopes se graduaron del curso “Rapel y Soga Rápida”, impartido durante un mes en Champotón, Campeche, donde un oficial de Aguascalientes obtuvo el primer lugar del programa.

Cinco integrantes del Gopes se graduaron del curso “Rapel y Soga Rápida”, impartido durante un mes en Champotón, Campeche, donde un oficial de Aguascalientes obtuvo el primer lugar del programa. Instructores de acondicionamiento físico: Tres elementos del Gopes completaron un mes de formación especializada en el mismo centro de adiestramiento de la Infantería de Marina.

La SSPE reiteró que mantendrá la capacitación dentro y fuera del territorio estatal para consolidar una fuerza policial preparada técnica y operativamente.