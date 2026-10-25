El Tribunal de Justicia Administrativa de Aguascalientes registra un aumento de juicios relacionados con policías municipales y estatales, tanto por denuncias ciudadanas sobre su actuación como por inconformidades de elementos que consideran ilegales sus bajas o liquidaciones, informó el magistrado presidente, Jaime Gerardo Beltrán Martínez.

Explicó que la Unidad Anticorrupción atiende procedimientos contra integrantes de corporaciones policiales, además de faltas administrativas graves determinadas por la Contraloría del Estado y los órganos internos de control.

Señaló que las denuncias ciudadanas se relacionan principalmente con actuaciones de policías municipales y estatales. Paralelamente, han aumentado los casos de agentes que cuestionan su separación del servicio o reclaman pagos que consideran inferiores a los establecidos legalmente.

Beltrán Martínez precisó que, debido al régimen especial que regula a las corporaciones policiales, el tribunal también tiene competencia para resolver controversias laborales relacionadas con sus integrantes.

Consideró que el incremento de expedientes podría responder a una mayor confianza ciudadana en la institución y a la apertura de espacios para atender inconformidades.

Añadió que el tribunal dispone de cinco salas y trabaja en la unificación de criterios jurídicos. Para ello, ha presentado denuncias de contradicción de criterios ante tribunales colegiados de circuito cuando existen resoluciones opuestas sobre asuntos similares.

El propósito es garantizar decisiones más claras, uniformes y transparentes para ciudadanos y autoridades.