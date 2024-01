Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un policía, en promedio, fue asesinado por día durante 2023, reveló un estudio Azul Cobalto, proyecto que se dedica a investigar los casos y causas de estos crímenes.

Según el reporte, el asesinato de policías activos en el País aumentó en un 7 por ciento de 2022 a 2023 al pasar de 349 a 373 casos.

Daniel Gómez-Tagle, creador del proyecto, indicó que aunque la mayoría de los uniformados ha muerto en servicio (emboscadas o enfrentamientos), el crimen aprovecha los descansos de los agentes para ultimarlos como una forma de venganza.

«Cuatro de cada 10 policías fueron asesinados mientras descansaban, es decir, los están cazando. En estados como Guanajuato esto es muy grave, es el estado donde más mueren francos; a los policías los están cazando por la función que realizan a nombre del Estado, los matan por venganza y cuando no pueden defenderse, cuando salen de servicio, como forma de tener un control sobre ellos», advirtió.

«Sin embargo, por ejemplo, en Zacatecas se eleva hasta 30 veces más el riesgo de que un policía (en funciones) sea asesinado, o sea, los matan por la violencia que hay en el estado, pero también los matan además por ser representantes del Estado», señaló.

El analista dijo a Grupo REFORMA que el aumento de decesos de policías se origina en gran medida por la ineficacia de las instituciones al no equiparlos de manera adecuada.

«Yo vendí equipamiento policial, y lo que encontré en la empresa es que los policías rara vez evalúan el equipamiento que compran, y las instituciones menos revisan que lo que se compra corresponda a las necesidades. Con el estudio se pretende evaluar dónde están los riesgos de los policías para saber si lo que reciben de equipamiento, tanto para su defensa como para tu trabajo, corresponde realmente a lo que está pasando en las calles», señaló.

Las corporaciones municipales son las más afectadas por los ataques del crimen, de acuerdo con el diagnóstico, seguidas por las estatales.

El estudio refiere que en 2023 fueron asesinados 187 policías locales, 75 estatales, 52 ministeriales, 13 de Tránsito, 24 de la Guardia Nacional, 18 penitenciarios, un agente federal ministerial y tres que no fueron definidos.

De ellos, 224 fueron blanco de la delincuencia mientras estaban en labores, 120 mientras estaban en descanso y 29 indefinidos.

MATAN A GUARDIA EN MICHOACÁN

Roberto Tapia Solorio, elemento de la Guardia Civil de Michoacán, fue hallado muerto ayer en el municipio de Churumuco, en la región de la Tierra Caliente.

Según medios locales, el agente, que formaba parte de una base de operaciones instalada en ese municipio luego de reportarse hechos violentos en los recientes días, fue privado de la libertad el pasado sábado.

El cuerpo del policía, mutilado y con disparos de proyectil de arma de fuego, fue hallado ayer en la localidad de Poturo.

El sábado se reportó que pobladores se apostaron sobre la carretera que une Churumuco con el municipio colindante de La Huacana para impedir los operativos en la región.