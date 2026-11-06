El Municipio de Aguascalientes proyecta implementar un programa especializado para atender a personas en situación de crisis que puedan poner en riesgo su integridad en las vías del ferrocarril y otros puntos de la ciudad, mediante la intervención de policías capacitados en psicología y criminalística, informó el director de Movilidad y Tránsito, José Manuel Amador Martínez.

La propuesta contempla la coordinación entre Prevención del Delito, la Policía Preventiva y la Dirección de Movilidad para conformar cuadrillas especializadas que actúen como primeros respondientes, proporcionen atención inicial y canalicen a las personas involucradas a instituciones de salud mental.

El funcionario explicó que el planteamiento surgió a partir de las condiciones y necesidades detectadas en el municipio, por lo que fue desarrollado desde cero y no corresponde a una adaptación de programas aplicados en otras ciudades, como la Ciudad de México.

Como antecedente, mencionó el reporte reciente de un maquinista que alertó sobre un hombre, vecino de la colonia San Marcos, que se arrojó a las vías mientras circulaba el tren.

A partir de este tipo de situaciones, las autoridades también analizan reforzar la vigilancia policial en puntos estratégicos, entre ellos los puentes peatonales, así como instalar botones de pánico en zonas cercanas para facilitar la solicitud de auxilio.