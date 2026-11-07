El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que las corporaciones policiales estatales y municipales no han identificado ni asegurado dosis de fentanilo durante sus intervenciones en las calles de Aguascalientes.

Lo anterior, en relación con la confirmación realizada por la Fiscalía Estatal sobre el aseguramiento de fentanilo en un vehículo que era utilizado para su trasiego, en un caso coordinado con autoridades de Estados Unidos y referido como un ejemplo de colaboración exitosa por la cónsul general de ese país en Guadalajara, Elizabeth Hoffman Franolich.

Cuestionado sobre la posible circulación de esta droga en la entidad, el funcionario aclaró que, hasta el momento, no cuenta con información oficial que permita confirmar su presencia en las calles, pues las sustancias aseguradas por las corporaciones a su cargo son puestas a disposición de las fiscalías correspondientes para determinar su composición.

Explicó que, tanto durante su gestión al frente de la Policía Municipal como ahora en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no se han detectado dosis que hayan sido identificadas como fentanilo durante las intervenciones policiales.

Precisó que, cuando se realiza el aseguramiento de posibles sustancias ilícitas, corresponde a las fiscalías estatal o federal efectuar los análisis y establecer oficialmente de qué tipo de droga se trata.

Martínez Romo no descartó ni confirmó que exista venta o consumo de esta droga en la entidad, pero insistió en que las corporaciones estatales no cuentan, hasta ahora, con registros propios de aseguramientos que permitan acreditarlo.