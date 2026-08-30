Una persecución por calles del fraccionamiento Villas de las Fuentes terminó con la detención de un hombre de 35 años, luego de que elementos del Grupo de Policía Montada le encontraran un envoltorio con aproximadamente seis gramos de una sustancia granulada al tacto.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Villas de Vallarta cuando, al llegar al cruce con Villas de Puerto Rico, observaron a un individuo que caminaba en sentido contrario.

De acuerdo con el reporte policial, al advertir la presencia de los uniformados, el hombre volteó en distintas direcciones y comenzó a correr. Los agentes le ordenaron detenerse, pero continuó su marcha, por lo que fueron tras él.

La persecución concluyó en el cruce de Villas de Vallarta y Villas de Cabo San Lucas, donde los policías interceptaron al sospechoso, quien se identificó como Miguel “N”.

Los elementos señalaron que el hombre se encontraba nervioso y mantenía un objeto empuñado en la mano derecha. Tras solicitarle autorización para efectuarle una inspección preventiva, localizaron un envoltorio de plástico negro que contenía aproximadamente seis gramos de sustancia granulada al tacto.

Miguel “N”, de 35 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. Tanto el hombre como el indicio asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.