Una pareja que presuntamente importunaba a transeúntes mientras portaba armas blancas fue detenida por elementos de la Policía Montada Municipal en el Desarrollo Especial Ojocaliente.

La intervención policial se registró en el cruce de las avenidas Aguascalientes y Alameda, luego de que se recibiera un reporte sobre la presencia de un hombre y una mujer que supuestamente llevaban cuchillos y causaban molestias a quienes pasaban por el lugar.

Los uniformados localizaron a dos personas que coincidían con la descripción proporcionada en el reporte, por lo que procedieron a realizarles una inspección preventiva.

Entre las pertenencias de Lauro “N”, de 35 años, los policías encontraron una navaja plegable de aproximadamente 18 centímetros de longitud, mientras que María de Lourdes “N”, también de 35 años, llevaba en su bolso de mano un cuchillo de alrededor de 25 centímetros.

Ambos fueron detenidos por la presunta portación de armas prohibidas y trasladados ante el Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para que se determine su situación jurídica.