Una llamada con lada de Oaxaca encendió las alertas de una madre de familia, a quien desconocidos le exigían una fuerte cantidad de dinero bajo la amenaza de hacerle daño a su hijo, al que aseguraban tener secuestrado. La intervención de la Policía Cibernética permitió establecer que el joven estaba sano y salvo y evitar que la mujer realizara algún depósito.

El caso fue reportado ante la Dirección de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La afectada explicó que su hijo había salido desde temprana hora a trabajar a la comunidad de Santa Cruz de la Presa, en el municipio de Aguascalientes, y desde entonces no había tenido contacto con él.

En ese lapso comenzó a recibir llamadas intimidatorias provenientes de un número con lada de Oaxaca. Los responsables aprovecharon la falta de comunicación para asegurarle que tenían secuestrado al joven y exigirle dinero a cambio de no lastimarlo.

Los policías orientaron a la mujer y, con información sobre el vehículo utilizado por su hijo, realizaron un rastreo en Santa Cruz de la Presa. Ahí localizaron al trabajador sin lesión alguna y todavía realizando sus actividades laborales.

Tras explicarle lo ocurrido, establecieron comunicación con su madre para confirmar que se encontraba bien. Finalmente, el joven fue trasladado a su domicilio, donde se reunió con ella.

La extorsión no llegó a consumarse y, de acuerdo con la información oficial, no se realizó ningún depósito bancario.