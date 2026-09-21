La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se consolida nuevamente como la corporación líder en el país en materia de ciberseguridad, tras recibir, una vez más, el reconocimiento que la acredita como la mejor de México por parte del Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos.

Esta distinción responde al trabajo continuo desarrollado en la entidad para la prevención, detección y atención de riesgos en el entorno digital. La estrategia estatal combina ciberpatrullaje permanente, programas de capacitación, atención a la ciudadanía y un esquema de coordinación interinstitucional.

Dentro de este modelo de operación, la unidad especializada colabora estrechamente con el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). La integración de las capacidades tecnológicas, de análisis y de inteligencia del C5i fortalece la capacidad de respuesta y la anticipación de riesgos ante posibles conductas delictivas en internet.

A través del ciberpatrullaje, el personal supervisa diversos espacios en la red para detectar posibles actividades ilícitas y generar información enfocada en la prevención de delitos. De manera complementaria, la dependencia imparte talleres y capacitaciones dirigidos a la niñez, juventud, familias, sector educativo y empresas, con el objetivo de fomentar el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información.

En el ámbito interinstitucional, la Policía Cibernética de Aguascalientes mantiene una vinculación constante con autoridades de seguridad y procuración de justicia de otros estados. Este intercambio permite colaborar en investigaciones que requieren conocimientos especializados y atender delitos digitales que traspasan las fronteras de la entidad.

Con esta ratificación por parte del RNIC, el Gobierno del Estado refrenda su estrategia de inteligencia y prevención digital.