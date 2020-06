Justo el lunes por la tarde el Ademeba Aguascalientes sacó un comunicado en el cual se deslindaba de cualquier actividad en el baloncesto en el mes de junio, haciendo responsables a cada liga de tener partidos si así lo decidían debido a que la asociación que rige al basquetbol ha resuelto mantenerse sin juegos por el momento como precaución ante el coronavirus que sigue aquejando a nuestro estado con más casos semana a semana. A pesar de esta situación ayer por la mañana la Liga Millenium en su modalidad de la Liga Nocturna publicó horarios para reanudar encuentros a partir de ayer por la noche con un total de cinco partidos amistosos que levantan una vez más la polémica sobre cómo atacar el problema de sanidad.

La Liga Millenium se ha mantenido lejos de Ademeba y en un acto de ser una competencia independiente han decidido dar el paso para que sus atletas puedan regresar a las duelas en una decisión que puede ser controvertida para mucha gente. El lado positivo del regreso a las duelas en esta competencia es que se han publicado una serie de pasos a seguir para poder ser partícipes de los encuentros tales como una carta responsiva de salud, cumplir con los protocolos sanitarios, ingresar con cubrebocas a los gimnasios, llevar agua y toalla personal, además de no permitir gente que no sean jugadores de los equipos. Lo negativo es que personas asintomáticas podrían derivar en un contagio si no son conscientes de ser portadores del virus, sobre todo por el contacto que se presenta frecuentemente en el baloncesto. En dado caso de surgir contagios la polémica y sobre todo los reproches pueden surgir fuertemente, pero es una decisión que ha decidido tomar la Liga Millenium pensando en reactivar las duelas del estado.

Lo que es importante señalar es que cualquier torneo ligado a Ademeba Aguascalientes deberán seguir las indicaciones del organismo lo cual es tener detenido por el momento el deporte ráfaga hasta nuevo aviso.